Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes Las incidencias atendidas en Castellón por conatos o incendios ha superado la veintena y en Valencia son siete los servicios realizados

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 18:10 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

Los servicios de Emergencias avisaron durante el fin de semana que este lunes el riesgo extremo de incendios forestales se agravaría por la alta probabilidad de que se produjeran tormentas secas y así ha sido. La Generalitat ha declarado hasta siete incendios en la tarde de este lunes en la Comunitat. El primero de ellos, en Jarafuel, ya está extinguido, Millares controlado y se trabaja en Quesa, Pina de Montalgrao, Simat de la Valldigna y Cortes de Pallás.

El incendio en Jarafuel, originado por un rayo, ha obligado a movilizar a 3 medios aéreos, 1 autobomba y 2 dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada; una unidad de Prevención y un agente medioambiental; una dotación de la Guardia Civil y una dotación de bomberos voluntarios. Finalmente, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) ha dado por controlado el fuego a las 17.24 horas y extinguido a las 18.08.

La Generalitat trabaja en la extinción de otros dos incendios. Se ha declarado uno en Millares, donde se han movilizado 2 medios aéreos, 2 autobombas y 3 unidades de nomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada; y una unidad de Prevención y agente medioambiental. Desde el CPBV confirmaban que este fuego estaba sin llama en torno a las 18 horas de la tarde, por lo que se han desviado los medios a Quesa. Finalmente se ha dado por controlado a las 18.43 horas.

Por otro lado, al conato en Quesa han acudido 2 medios aéreos , una autobomba y unidad de forestales de la Generalitat, así como bomberos voluntarios de Navarrés. Del mismo modo, se han unido los efectivos de Millares una vez allí se ha confirmado que no había llama. pasadas las 18 horas Emergencias informaba que los medios aéreos han realizado descargas y se han retirado, al igual que la autobomba y la unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat, por lo que parece no reviste dificultades.

Además, se ha declarado un cuarto incendio a las 17.40 en Pina de Montalgrao, donde se han movilizado dos medios aéreos, dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. El conato parecía complicarse en la zona, pues a las 18.45 Emergencias ha ampliado el número de efectivos sobre el terreno. En total, han continuado con las labores de extinción dos medios aéreos, 4 autobombas y 5 unidades de bomberos forestales.

La tarde se ha mantenido muy activa y los observatorios forestales se han mantenido alerta. Se ha divisado un humo en el término municipal de Cortes de Arenoso, donde posteriormente se ha confirmado que era el inicio de un nuevo fuego, donde ya se trabaja para atajarlo.

Alrededor de las 18.30 horas se han declarado otros dos incendios en el interior de Valencia. El primero de ellos, en Cortes de Pallás, ha movilizado tres medios aéreos y 1 autobomba, asi como dos unidades de forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada. Del mismo modo, se ha encontrado un nuevo conato en Simat de la Valldigna, donde ya trabajan dos medios aéreos, una autobomba y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

Además, a lo largo de la tarde el servicio de Emergencias de la Generalitat ha informado que los Bomberos de la Diputación de Castellón han atendido más de una veintena de incidencias atendidas referidas a conatos e incendios forestales. En el caso de la provincia de Valencia, entre conatos e incendios forestales han sido siete los servicios atendidos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba este domingo, precisamente, que la alta probabilidad de que se produjeran tormentas secas en el interior de la provincia aumentaba las posibilidades de que se originaran conatos. Durante estos episodios, apenas se producen precipitaciones y los rayos caen en zonas de vegetación seca (debido a las altas temperaturas), lo que es un cóctel perfecto para que se reproduzcan los incendios.

Así, el portal 'Valencia Weather' ha añadido, además, que durante la tarde de este lunes se desarrolla una línea de tormentas en Valencia y Castellón. En algunas zonas se registran tormentas con vientos muy fuertes de más de 90 km/h y posible granizo. En otros puntos, las rachas de viento superan los 70 km/h.