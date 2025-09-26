La mitad de las nuevas plazas de empleo público de Valencia será para Bomberos y Policía Local El Ayuntamiento oferta 406 puestos, apostando por el área de Seguridad y 53 perfiles para reforzar los Servicios Sociales

Lola Soriano Pons Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Los opositores que se están preparando actualmente para entrar a formar parte del Ayuntamiento de Valencia están de suerte. La Junta de Gobierno Local (JGL) de este viernes ha aprobado la Oferta de Empleo Público 2025 con un total de 406 nuevas plazas, «lo que nos va a permitir reforzar los servicios públicos, de calidad, hacia nuestra ciudadanía y demuestran un claro compromiso por parte de la alcaldesa por reforzar la seguridad, los servicios de emergencias y los servicios sociales», ha subrayado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero.

Según ha explicado Caballero, esta «ambiciosa oferta supone un significativo incremento respecto a la de 2024, que tuvo 257 plazas, y a la de 2023, con 197 plazas» y ha destacado que del total de 406 plazas, «154 son para el cuerpo de Bomberos, que se desglosan en 144, anunciadas por la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad, de las que 112 corresponden a la oposición de este año y 32 de la oposición de 2024, que se añaden, y en 10 plazas más, en este caso, para Técnico de Emergencias Sanitarias (TES), que a pesar de no ser Bomberos, están destinados a ese servicio, ya que van en las ambulancias».

Caballero ha explicado que los Bomberos son «los ángeles de la guarda y velan por nuestra seguridad cuando un valenciano a punto de perder la esperanza». Ha insistido en que el objetivo es dar unos servicios de calidad a los ciudadanos.

Asimismo, el portavoz municipal ha señalado que la oposición de empleo público contempla «otras 50 plazas previstas para nuevos agentes de la Policía Local y 53 más para reforzar los distintos perfiles profesionales de los Servicios Sociales municipales como personal técnico de Integración Social, Trabajo Social, Educación Social, Psicología o Auxiliar de Servicios Sociales».

La oferta pública de plazas 2025 ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento e incluye también un paquete importante de 98 plazas de auxiliar administrativo, así como de otras categorías profesionales como las de Magisterio para los colegios municipales, profesorado para el Conservatorio y la Banda municipal o distinto personal técnico para los diferentes servicios municipales.

«En definitiva, es una previsión de incorporaciones a la plantilla municipal que confirma el compromiso de este equipo de gobierno por seguir reforzando las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Servicios Sociales, sin olvidar el objetivo de seguir mejorando la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía desde el Ayuntamiento», ha afirmado Caballero.

Además, de estas 406 plazas, el Consistorio tiene otras 832 ya convocadas o que se convocarán a lo largo de este año en todas las categorías profesionales de la plantilla municipal como son personal técnico de Administración General, Arquitectura, Ingeniería, Informática, Economía, Servicios Sociales, Maestros/as, Bomberos o personal Subalterno, entre otras.