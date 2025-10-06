Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Pablo Sala, en las instalaciones deportivas de la UPV. LP

La IA salta del banquillo: la táctica invisible que ya gana partidos en los despachos

Pablo Sala, profesor y gestor deportivo, revoluciona clubes de fútbol y fútbol sala con inteligencia artificial, liberando tiempo y recursos para que lo humano marque la diferencia

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:25

Pablo Sala, gestor deportivo formado en el Máster de Gestión Deportiva de la Universitat Politècnica de València (UPV) y profesor de IA aplicada a la ... gestión deportiva en UPV, ESBS y UCV, ha pasado de la consultoría tradicional a liderar la integración de la inteligencia artificial (IA) en clubes de fútbol y fútbol sala. Con casos reales en entidades como el Alzira FS o Segosala, su enfoque combina soluciones «enchufar y jugar» (chatbots, automatizaciones) con formación para que cada club adapte la tecnología a su identidad. Su tesis es clara: la IA no sustituye a los profesionales; les devuelve tiempo, orden y foco.

