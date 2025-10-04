Los 10 destinos vacacionales más felices, según la inteligencia artificial ChatGPT Esta herramienta clasifica todas las ciudades y zonas turísticas del mundo en función de la felicidad que generan en los viajeros

No existe una única lista que defina cuáles son los destinos que más felicidad despiertan en en los viajeros, ya que los factores que propician estas emociones positivas son subjetivos. Algunos turistas pueden valorar la naturaleza y el descanso, mientras que otros aprecian la riqueza cultural o la vida social.

No obstante, sí que existe una serie de destinos que suelen destacar por sus cualidades y su calidad. Considerados como los favoritos de los usuarios, estos consiguen estimular la felicidad de todos aquellos viajeros que los visitan:

10. Orlando (Estados Unidos). La ciudad de Orlando, situada en el Estado de Florida, se posiciona como una ciudad divertida en la que se pueden encontrar una gran cantidad de opciones de ocio. Es donde se sitúa el Walt Disney World (Magic Kingdom y Epcot) y el Universal Orlando (Universal Studios, Islands of Adventure y The Wizarding World of Harry Potter). Por esta razón, ocupa la posición número diez de la clasificación de ChatGPT: «En el índice de felicidad para viajeros tiene buen puntaje por variedad de actividades y ambiente festivo».

Walt Disney World Resort (Orlando).

9. Panamá City (Panamá). Según la herramienta de inteligencia artificial, Ciudad de Panamá es el destino turístico perfecto para aumentar los niveles de serotonina porque combina «cultura, naturaleza tropical, clima y diversidad». El portal web 'Insure And Go' le otorga una puntuación de 77.8 sobre 10 'sonrisas', gracias a su vida nocturna vibrante, su arquitectura de estilo neoclásico y sus paradisíacas playas de arena blanca.

Ampliar Panamá. Fotolia

8. Barcelona (España). La capital de Cataluña destaca por su buen clima, gastronomía y vida social. Combina a la perfección la vida urbana con la playa, así como los espacios abiertos que permiten a los turistas pasear por la urbe. De manera concreta, los viajeros que visitan Barcelona, la definen como una ciudad «amigable», en términos de buen ambiente y disfrute. Según ChatGPT, Barcelona es «cultura, clima, buena comida, mar y ciudad en uno. Muy estimulante, pero algo más bulliciosa».

Ampliar La Sagrada Familia en Barcelona. Fotolia

7. Helsinki (Finlandia). Helsinki, la capital del país finlandés, es considerada por numerosas clasificaciones como la ciudad más feliz y con mayor calidad de vida del mundo. Es perfecta para todos aquellos turistas que aprecien la tranquilidad y el orden, ya que combina los espacios verdes con la funcionalidad y la calma. «Abundancia de espacios verdes, equilibrio entre ciudad y naturaleza, buen sistema de vida, confianza social; todo lo que aporta tranquilidad mental. En índices de felicidad global, Finlandia lidera», señala la herramienta de inteligencia artificial.

Ampliar Helsinki (Finlandia). Fotolia

6. Gold Coast (Australia). Gold Coast -en español Costa de Oro o Costa Dorada- es una ciudad y región costera situada en el este de Australia. El portal web 'Go Study Australia' la define como «el destino perfecto para quienes buscan combinar estudio, diversión y un estilo de vida playero». Se caracteriza por tener un clima templado durante la mayor parte del año, con una media de 245 días soleados. En invierno (estación que allí se experimenta durante los meses de junio, julio y agosto), las temperaturas son frescas y secas, con una media de 16º y mínimas de 11º.

5. Vancouver (Canadá). La ciudad canadiense de Vancouver es conocida por su eficiente red de servicios y transportes, al igual que por su vida urbana de calidad. Consigue el equilibrio perfecto entre «confort moderno y contacto con lo natural». Además, los viajeros la definen como una zona muy amigable con los extranjeros. Entre sus principales atracciones turísticas se encuentran las montañas y los espacios verdes que rodean a Vancouver, su escena cultural (teatral, artística y musical), su Galería de Arte y su Museo de Antropología -que alberga colecciones dedicadas a los pueblos indígenas de Canadá-.

Ampliar Vancouver (Canadá). RC

4. Lofoten (Noruega). Las Islas Lofoten -el archipiélago noruego situado en la provincia de Nordland, por encima del círculo polar ártico- ocupan un puesto muy alto en la lista de destinos vacacionales más felices. Se trata de una joya natural que alberga «uno de los escenarios más espectaculares de Escandinavia, refugio de miles de aves marinas y testigo de la época vikinga», según 'National Geographic'. Es considerado como uno de los paisajes más bonitos del mundo, compuesto por montañas escarpadas que se elevan sobre el mar, y bajo las cuales se pueden llegar a vislumbrar las majestuosas auroras boreales.

3. Lisboa (Portugal). La ciudad situada en la Península Ibérica alberga multitud de atractivos turísticos como la torre de Belem, el Convento do Carmo, el mirador de Santa Lucia, la plaza de Rossio y la Rua Augusta. El portal web 'Diario de un mentiroso' la define de la siguiente manera: «Para mí Lisboa son tranvías encerrados en fachadas de azulejos, es el Tajo y sus gaviotas, aceras de mosaicos empedrados, son los pastelitos de Belem y 'bacalhau', la ropa tendida de Alfama, miradores al atardecer y ese toque 'vintage' que inunda la ciudad por todas partes».

Ampliar Lisboa (Portugal). Fotolia

2. Queenstown (Nueva Zelanda). Queenstown, situada en las costas del lago Wakatipu en la Isla Sur, es el destino vacacional ideal para los amantes del deporte. Su estimulante oferta de actividades -saltos en 'bungee', paseos en lancha, esquí- la convierten en una experiencia turística cargada de adrenalina y serotonina. «Aventura, paisajes icónicos, muchas actividades al aire libre para quienes encuentran felicidad en el movimiento y en los retos. Paraíso natural y aventura. Estimula la felicidad con vistas, oxígeno y emoción positiva», dice ChatGPT.

Ampliar Queenstown, Nueva Zelanda. AFP

1. Lake District (Reino Unido). En el puesto número uno de la lista, Lake District se posiciona como la joya de la corona de los destinos turísticos que más estimulan la felicidad. ¿La razón? La ciencia lo avala. Un grupo de especialistas del portal web 'Insure And Go' decidió utilizar la tecnología de reconocimiento facial para analizar cientos de fotografías realizadas por turistas en 100 destinos turísticos diferentes. Cuantas más sonrisas detectaba el programa en los rostros de los viajeros, mayor puntuación le otorgaba a esa ciudad.

El estudio concluyó que el Distrito de los Lagos era el destino que acumulaba un mayor número de sonrisas, con una puntuación de 88.4 sobre 100. Es por ello que muchas clasificaciones consideran a esta región y parque nacional en Cumbria en el noroeste de Inglaterra como el destino vacacional que más estimula la felicidad. Declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, este paisaje es conocido por su armonía visual, en el que las montañas consiguen reflejarse en los lagos, creando una obra de arte de la naturaleza que ha inspirado a poetas como William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge.