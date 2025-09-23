Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover para no perderte la actualidad valenciana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Redacción

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:51

Google está cambiando la manera de ofrecer noticias a los usuarios y, a partir de ahora, desde su hilo de noticias (la pestaña del buscador en la que te aparecen noticias según tus gustos), podrás seguir a LAS PROVINCIAS. Es el método que Google está empleando con el fin de ofrecer un contenido más personalizado y específico a los usuarios.

Para no perderte nada de la actualidad valenciana contada por su periódico líder, pincha en el siguiente botón y sigue a LAS PROVINCIAS. De esta manera, Google te mostrará más noticias de este diario de forma completamente gratis.

Esta es una buena forma de leer más fácilmente la información rigurosa y cercana que caracteriza a este diario, que cuenta con 160 años de historia. Encontrar los contenidos y noticias que te interesan es ahora más fácil que nunca. LAS PROVINCIAS ofrece diferentes formatos que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios: podcast, vídeos diarios, análisis en profundidad, entrevistas, reportajes y un sinfín más de opciones.

La herramienta Google Discover es de las más utilizadas por muchísimas personas para estar al tanto de la actualidad a todos los niveles. Por ese motivo, te ofrecemos una forma gratuita y sencilla de estar todavía más cerca de este diario.

