Una española revela lo que paga de alquiler en Finlandia y causa revuelo: «En España pagas el doble o triple»

Nerea Bartolomé es una joven española que hace cuatro años decidió hacer las maletas y viajar hasta Finlandia. Lo que en un principio iba a ser algo temporal, para vivir la experiencia, ha acabado convirtiéndose en su nueva vida, dado que ahora trabaja como arquitecta en dicho país y habla finlandés con fluidez.

En uno de sus vídeos de TikTok, Nerea ha querido mostrar a los usuarios cómo es el piso en el que vive, y cuánto paga por él. La arquitecta vive sola en un piso de 48 metros cuadrados, en la zona de Vantaa -al lado de Helsinki-, y paga 979 euros al mes por él, gastos de agua incluidos. La vivienda está muy bien comunicada, ya que tiene la estación de tren a escasos metros y en 15 minutos llega hasta la capital.

El hogar consta de un baño de tamaño medio, una salón comedor con cocina americana (abierta e integrada al salón, sin paredes), un dormitorio también de tamaño mediano y una pequeña terraza interior. Nerea destaca que la vivienda cuenta con una gran cantidad de armarios y espacios de almacenaje, lo que facilita el orden y la limpieza.

Asimismo, al contar con una orientación sur, maximiza la cantidad de horas de luz que recibe en su interior, incluso en invierno. Al mostrar las vistas exteriores, se puede apreciar un paisaje compuesto por zonas de parque y de tránsito, lo que aporta privacidad y calidad de vida.

La respuesta por parte de los usuarios de TikTok, así como de sus seguidores, ha sido contundente. «Pago lo mismo en Valencia y el sueldo es de risa», comenta un usuario. Mientras que otro señala: «Yo vivo en Copenhague y pago de alquiler menos que en Madrid... Es una vergüenza lo de España».

Otro usuario dice: «Me pasa lo mismo y vivo en Noruega, es muy loco lo de España». Por su parte, uno señala que: «Esto en Barcelona te cuesta 2000 euros y el salario mínimo en 1300. Es que es fuertísimo». La sección de comentarios del vídeo está repleta de quejas por parte de jóvenes que denuncian la crisis de vivienda actual en España.