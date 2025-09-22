Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TikTok @nereabartolome

Una española revela lo que paga de alquiler en Finlandia y causa revuelo: «En España pagas el doble o triple»

Es uno de los países europeos con mayor calidad de vida

Mar Georga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:53

Nerea Bartolomé es una joven española que hace cuatro años decidió hacer las maletas y viajar hasta Finlandia. Lo que en un principio iba a ser algo temporal, para vivir la experiencia, ha acabado convirtiéndose en su nueva vida, dado que ahora trabaja como arquitecta en dicho país y habla finlandés con fluidez.

En uno de sus vídeos de TikTok, Nerea ha querido mostrar a los usuarios cómo es el piso en el que vive, y cuánto paga por él. La arquitecta vive sola en un piso de 48 metros cuadrados, en la zona de Vantaa -al lado de Helsinki-, y paga 979 euros al mes por él, gastos de agua incluidos. La vivienda está muy bien comunicada, ya que tiene la estación de tren a escasos metros y en 15 minutos llega hasta la capital.

Noticias relacionadas

Un español muestra cómo es su vida en Hong Kong: «Vivo en 5 metros cuadrados midiendo 2 metros de altura»

Un español muestra cómo es su vida en Hong Kong: «Vivo en 5 metros cuadrados midiendo 2 metros de altura»

Llega la versión 'mini' de los Labubu: Pop Mart se prepara para su mayor lanzamiento hasta la fecha

Llega la versión 'mini' de los Labubu: Pop Mart se prepara para su mayor lanzamiento hasta la fecha

El hogar consta de un baño de tamaño medio, una salón comedor con cocina americana (abierta e integrada al salón, sin paredes), un dormitorio también de tamaño mediano y una pequeña terraza interior. Nerea destaca que la vivienda cuenta con una gran cantidad de armarios y espacios de almacenaje, lo que facilita el orden y la limpieza.

Asimismo, al contar con una orientación sur, maximiza la cantidad de horas de luz que recibe en su interior, incluso en invierno. Al mostrar las vistas exteriores, se puede apreciar un paisaje compuesto por zonas de parque y de tránsito, lo que aporta privacidad y calidad de vida.

La respuesta por parte de los usuarios de TikTok, así como de sus seguidores, ha sido contundente. «Pago lo mismo en Valencia y el sueldo es de risa», comenta un usuario. Mientras que otro señala: «Yo vivo en Copenhague y pago de alquiler menos que en Madrid... Es una vergüenza lo de España».

@nereabartolome_ Replying to @Kelina te enseño mi piso en Finlandia 🤗🇫🇮✨ #españolesporelmundo #españolesenfinlandia #finlandia #parati #fyp ♬ original sound - Nerea

Otro usuario dice: «Me pasa lo mismo y vivo en Noruega, es muy loco lo de España». Por su parte, uno señala que: «Esto en Barcelona te cuesta 2000 euros y el salario mínimo en 1300. Es que es fuertísimo». La sección de comentarios del vídeo está repleta de quejas por parte de jóvenes que denuncian la crisis de vivienda actual en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una española revela lo que paga de alquiler en Finlandia y causa revuelo: «En España pagas el doble o triple»

Una española revela lo que paga de alquiler en Finlandia y causa revuelo: «En España pagas el doble o triple»