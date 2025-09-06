Llega la versión 'mini' de los Labubu: Pop Mart se prepara para su mayor lanzamiento hasta la fecha

Mar Georga Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

Los muñecos Labubu, esos excéntricos duendes monstruitos de gran sonrisa, se han convertido en el accesorio más viral. Aunque su origen sea chino, este fenómeno ha llegado a todos los rincones del mundo, arrasando las tiendas de Pop Mart y agotando todas sus existencias online. Estos muñecos se han vuelto tan preciados y escasos que muchos usuarios optan por su reventa, a la par que los ejemplares más exclusivos ascienden hasta los 40.000 euros.

Famosas como Lisa de Blackpink o Dua Lipa han sido vistas con este accesorio colgado en sus bolsos de Hermès, Chanel, Loewe, Fendi y Vuitton, lo que ha contribuido a que se hagan aun más populares. Por su parte, Pop Mart -la compañía china que los comercializa- ha logrado alcanzar un beneficio neto atribuido de 4.574 millones de yuanes (546 millones de euros) en la primera mitad del ejercicio de este año. Con el anuncio de esta nueva versión 'mini', sus acciones se han disparado en la Bolsa de Hong Kong, hasta cerrar la sesión con una revalorización del 12,54%.

Características del mini Labubu: cómo es

La versión en miniatura de los Labubu tiene un tamaño de 10,5 cm, lo que los convierte en accesorios idóneos para el teléfono móvil. Como novedad -además de su variación en el tamaño-, están disponible en una gran variedad de colores. Mientras que otras ediciones cuentan con una media de seis colores, esta versión mini de los Labubu cuenta con 27 colores.

Otra característica de los mini Labubu es que todos ellos poseen una pose y una expresión facial similar, lo único que varía es la orientación de los ojos -si miran a la derecha o la izquierda- y el color. Asimismo, se puede personalizar la correa con la que se atan, pudiéndose añadir bloques de letras, bisutería y otros accesorios. Estos muñecos ya están disponibles en la página web oficial de Pop Mart a un precio de salida de 18 euros aunque, como era de esperar, ya están agotados.