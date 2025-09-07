Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa el aviso amarillo este lunes en Valencia por «lluvias muy fuertes» que irán acompañadas de tormenta
Freepik. Wirestock

Un español muestra cómo es su vida en Hong Kong: «Vivo en 5 metros cuadrados midiendo 2 metros de altura»

El barcelonés Guillem Hugué se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok al mostrar las particularidades de su nueva vida en China

Mar Georga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:25

El territorio de Hong Kong, al sureste de China, se caracteriza por su actividad financiera y visión cosmopolita, acumulando una densidad de 7,524 millones habitantes. Entre todo este frenetismo, se encuentra Guillem Hugué, el barcelonés que decidió dar un giro de 180º a su vida e instalarse en la ciudad hongkonesa.

El habitáculo lo comparte con otro joven que también es español. Al entrar, se puede visualizar que el espacio está constituido por un pequeño cubículo en el que tan solo cabe un tendedero, un baño a la izquierda y dos habitaciones de 5 metros cuadrados cada una. A duras penas puede estirarse sobre la cama, que no alcanza a cubrir toda su altura.

@guillemhugue Se puede vivir en 5 m² en Hong Kong midiendo 2 metros ?? #fyp #Asia #HongKong #Exchange #ParaTi ♬ original sound - Guillem

No obstante, lejos de mostrarse exasperado, el estudiante presenta su vivienda con naturalidad y una actitud positiva. El vídeo se ha hecho viral por mostrar la cruda realidad de muchos habitantes de megaciudades demográficamente muy densas. Concretamente, Hong Kong es uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo (6.300 personas por kilómetro cuadrado). «Al final, simplemente, hay que saber adaptarse a lo que hay», concluye Guillem al final de su tour virtual.

