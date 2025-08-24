El sándwich japonés que arrasa en redes sociales y solo lleva 3 ingredientes: Tamago Sando Este bocadillo de huevo destaca por su sencillez y cremosidad

La creadora de contenido Ana Barba, conocida en Instagram como @ohanitadinamita, ha compartido una receta que lleva ya tiempo triunfando en redes. Este sándwich japonés, el Tamago Sando, tiene su origen en la era Shōwa, un periodo de la época japonesa que abarca del 1926 al 1989, donde reinaba el emperador conocido como Shōwa.

En la actualidad, este es uno de los emparedados favoritos del país nipón, gracias a su sencilla elaboración y gran sabor. Se trata además de un imprescindible de las tiendas de conveniencia japonesas, las 'konbini', que tanto furor están causando en redes sociales. Es por ello que no solo los japoneses disfrutan de este bocadillo, sino que también ha conquistado a los turistas, quienes lo prueban en sus viajes y lo replican en casa.

Receta del sándwich de huevo Tamago Sando

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Se cuecen cuatro huevos durante 6-8 minutos, para posteriormente dejarlos enfriar en agua fría con hielo, lo que facilita la tarea de pelarlos.

2. Una vez pelados, se separan las yemas de los huevos de las claras. En un bol, se mezclan las yemas con mayonesa -preferiblemente mayonesa japonesa Kewpie, que aporta un toque de umami difícil de igualar con mayonesas convencionales- y un chorrito de leche para "darle mayor cremosidad".

3. Por otro lado, se cortan las claras en trozos muy pequeños y se añaden a la mezcla anterior del bol. Una vez añadidas, se salpimienta todo al gusto.

4. Por último, se añade todo el relleno al molde de pan que se prefiera y se deja enfriar en la nevera durante 15 minutos. Tras un cuarto de ahora, este sándwich japonés, el Tamago Sando, ya estará listo para ser consumido.