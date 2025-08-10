Miguel Maldonado: «No me gusta nada viajar, lo considero de mala educación»

Mar Georga Domingo, 10 de agosto 2025, 00:53 Comenta Compartir

Para Miguel Maldonado (Murcia, 1986) eso de preparar la maleta y enlistarse con ímpetu en un avión 'low cost' en cuanto llegan las vacaciones, lejos de ser un modo de ocio, es un comportamiento de mala educación. En una entrevista para la 'Cadena SER', el que fue colaborador del programa de Buenafuente ha explicado que no se siente cómodo con la realización de viajes a modo de recreo: «A mí no me gusta nada viajar, siempre que puedo evitarlo lo evito. Y eso me ha generado muchas preguntas que no me apetece responder».

Ante la pregunta de por qué siente esta negativa hacia los viajes, el presentador explica: «Me di cuenta de que yo no quiero ser parte de ese entramado cívico social. De entrada, lo considero de mala educación para los que viven en el sitio donde vas». Para Maldonado, el mero hecho de sentir un deseo por conocer y visitar otro lugar no es motivo suficiente como para que una persona tenga que hacerlo, ni tampoco lo justifica. Estas visitas pueden irrumpir en la vida de sus habitantes y generar una profunda molestia.

El presentador de televisión matiza que está de acuerdo con la realización de un viaje siempre y cuando no sea por ocio: «También hay que saber distinguir entre tipos de viajes. Por un motivo claro está bien, por ejemplo, tengo que ir a Bélgica por un motivo de trabajo. Un motivo justificado. O voy a Vietnam porque tengo un amigo personal que reside ahí, voy a verle y ya que estoy ahí aprovecho». A pesar de que su opinión personal ha generado cientos de comentarios y reproches en redes sociales, Maldonado defiende su punto de vista y se muestra satisfecho de seguir su propio criterio.