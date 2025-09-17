Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inteligencia artificial para salvar el dibujo de espolines históricos

La Politècnica y la Fundación ValgraAI digitalizarán nuevas secuencias de tarjetas Jacquard y aprovecharán el valioso archivo de más de 300 juegos conservado por la fábrica Garín

Lola Soriano

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:21

La última tecnología y la Inteligencia Artificial también se van a poner al servicio de la tradición para salvaguardar los cartonajes antiguos con los que ... se tejen las sedas de espolín históricas. Y es que un equipo de investigadores del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Fundación ValgrAI (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence), ha desarrollado un sistema de visión artificial que digitaliza y recupera las tarjetas Jacquard deterioradas, piezas clave en el diseño textil de las sedas espolinadas valencianas.

