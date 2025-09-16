«Será un espectáculo made in Valencia y con sorpresas»

Ya se van conociendo más datos de cómo será la gala fallera de la elección de la fallera mayor de Valencia 2026. El escenario lo ... decorará David Sánchez Llongo, el artista fallero que se llevó el oro de Especial con la falla Convento Jerusalén y otro fallero, en este caso Álvaro Cuenca, relata qué representa para él el reto de coreografiar en 'casa' este espectáculo.

Y es que Álvaro pasará de estar 'Bailando con las estrellas', en el programa de Telecinco donde está participando por segundo año, en esta ocasión bailando con Anabel Pantoja, a coordinar la coreografía del espectáculo del Roig Arena.

Como detalle, cabe destacar que Álvaro es fallero de la comisión Doctor Marañón-Mestre Palau. «Soy fallero desde que nací de esta falla de Mislata. Mi padre es vicepresidente y mi hermano es voluntario en infantiles en JCF».

Recuerda que ya participó como bailarín en la Fonteta y en el acto de exaltación de la fallera mayor de Valencia y ha sido también jurado de playbakcs falleros de mayores.

Álvaro Cuenca, con el traja de valenciano. LP

Sobre la responsabilidad de llevar la coreografía de este acto fallero, detalla que «simboliza el trabajo en casa, en el hogar y servirá para ensalzar el mundo de la danza. Se fusionará la música, la naza y lo visual».

Asegura que habrá una puesta en escena en el Roig Arena «diferente. Será una puesta en escena hipervalenciana. Los bailarines son formados en conservatorios valencianos. La mayoría son de Valencia y la dramaturgia y la música será muy valenciana. Todo el mundo que vaya se va a ver muy identificado».

Álvaro Cuenca, bailarín. LP

Como describe va a ser un espectáculo «Made in Valncia', »la gente que vaya se va a ver muy identificada y he aprendido mucho en el proceso a tavés de pinturas y de conversaciones con asociaciones«.

Será, tal como indica, «un formato pequeño, íntimo, elegante, visual. Como si de una pieza teatral se tratara y en la pieza inicial habrá once bailarines y muchas sorpresas».

Reconoce que este esspectáculo «simboliza el lujo de poder trabajar en casa, en el hogar y ensalzar el mundo de la danza y la puesta en escena en el Roig Arena será diferente» y recuerda que todo ello llega después de hacer musicales en Madrid y por toda España como el de Anastasia, Matilda y Chicago. «Ahora será la primera vez que haga una coreografía 'made in Valencia'».

Añade que será una puesta en escena «hipervalenciana. Todo lo que sucederá será valenciano.