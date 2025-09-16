Llongo, ganador del oro en las Fallas de 2025, creará el mágico decorado de la gala fallera del Roig Arena

Poco a poco la Junta Central Fallera va desgranando y emitiendo pequeñas 'píldoras' de cómo será la gala fallera de elección de candidatas a falleras ... mayores de Valencia 2026.

Este martes han dado a conocer que el artista fallero David Sánchez Llongo, ganador del oro de las Fallas de 2025 con la falla Convento Jerusalén, será el responsable de firmar la creación del escenario mágico que se está preparando para el primer año de realización de este evento en el novedoso recinto del Roig Arena el próximo 27 de septiembre.

Preparación del decorado de la gala, en el taller de Llongo. JCF

En el mismo comunicado, JCF explica que el arquitecto que está al frente de la dirección de la gala es Nacho Fernández.

Este lunes ya se indicó que el encargado de coreografiar el espectáculo es Álvaro Cuenca, bailarín que con 17 años ya trabajó para Sagitari Producciones, firma también valenciana que ha firmado varios espectáculos de la Fonteta o de las exaltaciones.

Álvaro Cuenca es un joven bailarín y pedagogo con años de experiencia. Se inició en la disciplina de bailes de competición. De hecho, apostó por el baile deportivo y de competición con tan sólo diez años, siendo campeón de la Comunidad Valenciana y 5° de España. A su vez ha explorado otras disciplinas como el teatro, musical, ballet, jazz y claqué.

Más tarde se dedica a la formación en el jazz, ballet, contemporáneo y estilos modernos. Así como el conocimiento el disciplinas como el tap, flamenco y telas y aro aéreos. Como bailarín ha recorrido el mundo en uno de los barcos de la flota TUI Cruises y sus últimos éxitos profesionales han sido formar parte del musical Anastasia de Stage Entertainment, Kinky Boots y Matilda.

Desde la Junta Central Fallera mantienen el secreto de cómo será el espectáculo del día 27 en el Roig Arena, pero explican que el cuadro de baile ya ensaya a las órdenes de la batuta de Cuenca.

Es importante destacar que el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ya anunció recientemente que quería hacer un espectáculo con mucho sabor valenciano después del éxito alcanzado en la Crida, cuando se hicieron cuadros y representaciones con participantes vestidos a l'antiga y ahora al parecer quiere dar sorpresas con carácter valenciano.