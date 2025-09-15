El coreógrafo valenciano Álvaro Cuenca, llevará la batuta del espectáculo fallero del Roig Arena

Empiezan a conocerse los primeros datos de cómo será el espectáculo de elección de candidatas a Fallera es mayores de Valencia 2026 que se celebrará ... en el Roig Arena. Junta Central Fallera ha confiado la dirección del espectáculo al coreógrafo valenciano Álvaro Cuenca, que se formó en una firma también valenciana que ya ha realizado varios espectáculos falleros en la Fonteta cómo es Sagitari producciones.

Álvaro Cuenca es un joven bailarín y pedagogo con años de experiencia. Se inició en la disciplina de bailes de competición. De hecho, apostó por el baile deportivo y de competición con tan sólo diez años, siendo campeón de la Comunidad Valenciana y 5° de España. A su vez ha explorado otras disciplinas como el teatro, musical, ballet, jazz y claqué.

Más tarde se dedica a la formación en el jazz, ballet, contemporáneo y estilos modernos. Así como el conocimiento el disciplinas como el tap, flamenco y telas y aro aéreos. Como bailarín ha recorrido el mundo en uno de los barcos de la flota TUI Cruises y sus últimos éxitos profesionales han sido formar parte del musical Anastasia de Stage Entertainment, Kinky Boots y Matilda.

Desde la Junta Central Fallera mantienen el secreto de cómo será el espectáculo del día 27 en el Roig Arena, pero explican que el cuadro de baile ya ensaya a las órdenes de la batuta de Cuenca.