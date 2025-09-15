El coreógrafo valenciano Álvaro Cuenca, llevará la batuta del espectáculo fallero del Roig Arena
Desde la Junta Central Fallera mantienen el secreto de cómo será el espectáculo del día 27
Valencia
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:28
Empiezan a conocerse los primeros datos de cómo será el espectáculo de elección de candidatas a Fallera es mayores de Valencia 2026 que se celebrará ... en el Roig Arena. Junta Central Fallera ha confiado la dirección del espectáculo al coreógrafo valenciano Álvaro Cuenca, que se formó en una firma también valenciana que ya ha realizado varios espectáculos falleros en la Fonteta cómo es Sagitari producciones.
Álvaro Cuenca es un joven bailarín y pedagogo con años de experiencia. Se inició en la disciplina de bailes de competición. De hecho, apostó por el baile deportivo y de competición con tan sólo diez años, siendo campeón de la Comunidad Valenciana y 5° de España. A su vez ha explorado otras disciplinas como el teatro, musical, ballet, jazz y claqué.
Más tarde se dedica a la formación en el jazz, ballet, contemporáneo y estilos modernos. Así como el conocimiento el disciplinas como el tap, flamenco y telas y aro aéreos. Como bailarín ha recorrido el mundo en uno de los barcos de la flota TUI Cruises y sus últimos éxitos profesionales han sido formar parte del musical Anastasia de Stage Entertainment, Kinky Boots y Matilda.
Desde la Junta Central Fallera mantienen el secreto de cómo será el espectáculo del día 27 en el Roig Arena, pero explican que el cuadro de baile ya ensaya a las órdenes de la batuta de Cuenca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.