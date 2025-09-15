Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se desboca mañana martes y una hora se pagará a 200 €/MWh
J. MONTAÑANA

El coreógrafo valenciano Álvaro Cuenca, llevará la batuta del espectáculo fallero del Roig Arena

Desde la Junta Central Fallera mantienen el secreto de cómo será el espectáculo del día 27

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:28

Empiezan a conocerse los primeros datos de cómo será el espectáculo de elección de candidatas a Fallera es mayores de Valencia 2026 que se celebrará ... en el Roig Arena. Junta Central Fallera ha confiado la dirección del espectáculo al coreógrafo valenciano Álvaro Cuenca, que se formó en una firma también valenciana que ya ha realizado varios espectáculos falleros en la Fonteta cómo es Sagitari producciones.

