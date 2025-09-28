Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roman Yampolskiy, profesor y experto en IA: «En cinco años veremos una tasa de desempleo sin precedentes»

El investigador ha lanzado una advertencia directa sobre el futuro del panorama laboral y el auge de la inteligencia artificial

Mar Georga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:19

Según las estimaciones del profesor de informática de la Universidad de Louisville Roman Yampolskiy, la inteligencia artificial seguirá desarrollándose a pasos agigantados durante los próximos años. Una revolución tecnológica que tendrá como consecuencia el nacimiento de una IA general, es decir, una herramienta constituida por sistemas con capacidades cognitivas equiparables a las humanas.

Para el investigador y experto, esta transformación disruptiva llegará mucho antes de lo que pensamos. Sitúa el nacimiento de esta tecnología en 2027 y, además, pronostica un futuro aterrador. En el año 2030, hasta el 99% de los puestos de trabajo podrían desaparecer o ser automatizados. «No hablo del 10% de desempleo, que da miedo, sino del 99%», señala en una entrevista a 'Entrepreneur'.

La razón, según argumenta el profesor Yampolskiy, es que la inteligencia artificial «aporta miles de millones de dólares de mano de obra gratuita, tanto cognitiva como física». A lo que añade: «No tendrá sentido contratar a personas para desempeñar la mayoría de estos trabajos si las empresas pueden contratar en su lugar a una inteligencia artificial que haga su trabajo por 20 dólares al mes».

Los trabajos que no podrán ser sustituidos por la inteligencia artificial

Se trata de un futuro aterrador, en el que las máquinas sustituyen y automatizan una gran mayoría de puestos de trabajo, especialmente aquellos que requieran de un esfuerzo físico o del uso de un ordenador, según detalla. La única excepción residirá, en palabras del investigador, en aquellos empleos en los que el público exprese una predilección y un requerimiento de ser atendidos por una persona humana. «Nos encontramos ante un mundo con niveles de desempleo nunca antes vistos», concluye Roman Yampolskiy.

Por su parte, otros profesionales del sector como Sam Altman, creador de ChatGPT y director ejecutivo de Open AI, no se muestran tan rotundos respecto a la cantidad de empleos que serán sustituidos por la inteligencia artificial. En unas declaraciones recientes, afirmaba que esta transformación laboral afectará a todos los empleos que sean repetitivos, digitales y fácilmente automatizables, como el servicio de atención al cliente.

