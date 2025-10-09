La 'cultura laboral 996' se impone en Silicon Valley: 72 horas semanales de trabajo y otras normas estrictas Cada vez más start-ups tecnológicas de San Francisco instauran este polémico horario laboral, que se caracteriza por una absoluta entrega a la misión de la empresa

Mar Georga Jueves, 9 de octubre 2025, 00:54

Para el que no lo sepa todavía, los números 9-9-6 hacen referencia a un nuevo método de trabajo que se ha vuelto viral en Silicon Valley y que cada vez más jóvenes emprendedores y empresarios están instaurando en su cultura organizativa. Este fenómeno, que impacta profundamente tanto en la vida personal como social de los empleados, se distingue por una dedicación casi total al rendimiento profesional.

Su origen es chino, y se remonta a la década pasada, tiempo durante el cual se popularizó que compañías multimillonarias como Alibaba y Huawei practicaran la extensión de las jornadas laborales hasta al extenuación, con el objetivo de elevar la productividad. No obstante, esta práctica fue finalmente ilegalizada por la justicia del país, considerándose como un abuso de más del 30% del límite máximo establecido.

En la 'cultura laboral 996' las jornadas laborales se extienden hasta las 70 y 80 horas semanales

La 'cultura laboral 9-9-6' se caracteriza por la prolongación del horario de trabajo, alcanzado las 70 y las 80 horas semanales. Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche﻿, durante seis días a la semana, permitiendo un único día como descanso. Se trata de un método no exento de polémica que ha irrumpido con fuerza en el panorama laboral de San Francisco. Daksh Gupta, el joven de 22 años fundador de Greptile (una startup de inteligencia artificial), se ha posicionado como el máximo gurú de esta tendencia.

recently i started telling candidates right in the first interview that greptile offers no work-life-balance, typical workdays start at 9am and end at 11pm, often later, and we work saturdays, sometimes also sundays. i emphasize the environment is high stress, and there is no… — Daksh Gupta (@dakshgup) November 9, 2024

En unas declaraciones a 'The San Francisco Standard', el emprendedor defendía su postura, alegando que se trata de una estrategia temporal, que no debe mantenerse durante más de dos años, pero necesaria para levantar una start-up en sus primeros meses y años de desarrollo. «No beber, no drogarse, 9-9-6, levantar hierro, llegar lejos en la vida, matrimonio precoz, monitorear tu descanso, comer filetes y huevos», de esta manera definía la denominada 'cultura laboral 996'.

La expansión del método 9-9-6 está relacionada con la inteligencia artificial

Este panorama empresarial y laboral «está vinculado directamente con el auge de las startups de inteligencia artificial en San Francisco y Silicon Valley. El impulso por innovar, liderar el mercado y captar inversiones millonarias está reavivando esta cultura de trabajo extenuante», tal y como señala el medio 'El Ecosistema Start-up'. En esta carrera contrarreloj, cada vez más empresas emergentes compiten con el objetivo de liderar en su sector y lograr captar la atención de los inversores.

Por su parte, el economista Ara Kharazian ha aclarado en 'The San Francisco Standard' que de momento esta tendencia tan solo está afectando a Silicon Valley. «Esto no está ocurriendo a nivel nacional. Ni en Nueva York, Miami, Austin ni en ningún otro centro tecnológico. El 9-9-6 solo está ocurriendo en San Francisco». Ahora, solo queda esperar cómo evolucionará este fenómeno en el futuro y si llegará a expandirse a otros países.