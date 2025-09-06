«Todo adulto, incluso los niños, debería usar la IA de inmediato»: Jensen Huang, CEO de Nvidia El director ejecutivo aboga por una adopción global de la inteligencia artificial

Mar Georga Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:53

Algo que ha demostrado en los últimos años Jensen Huang, CEO de Nvidia, es su capacidad de detectar y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Lo hizo en su momento con las criptomonedas y el blockchain, para posteriormente, en la actualidad, volver a hacerlo con la inteligencia artificial.

El fenómeno de las criptomonedas produjo una gran demanda de tarjetas gráficas, allá por el 2017, lo que permitió a Huang duplicar y triplicar sus precios. Ahora que la fiebre por el criptominado ha disminuido, el empresario utiliza los chips de la firma para alimentar los principales sistemas de inteligencia artificial.

El estadounidense considera que esta herramienta -la IA- representa el futuro absoluto de la tecnología. Es por ello que Jensen Huang ha decidido mantener unos precios ciertamente elevados, convencido de que el avance de las GPU será exponencial. Y no es para menos, su estrategia ya le ha valido convertirse en la primera empresa de la historia en alcanzar los 4 billones de dólares de capitalización, a fecha de julio de este año.

Es por ello que, desde su posición como el mayor fabricante de semiconductores del mundo, el ejecutivo ha insistido en la universalización de esta tecnología, con el objetivo de divulgar el uso de la inteligencia artificial. De este modo lo ha hecho saber públicamente, alegando que «todo adulto, toda persona trabajadora, incluso los niños, deberían planteárselo y usar la IA de inmediato».

Más allá de sus intereses estratégicos, Huang considera que la inteligencia artificial elimina barreras históricas en el acceso al conocimiento. Además, defiende que el acceso temprano a la IA permitirá al usuario ostentar un lugar destacado sobre una herramienta que en un futuro muy próximo será crucial.

Por su parte, figuras de la comunidad educativa han planteado sus dudas respecto a este discurso, defendiendo la adopción tecnológica combinada con una formación analógica, con el objetivo de preservar el desarrollo de la creatividad, la memoria y el criterio propio.