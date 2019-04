Alerta activada ante el 'timo de la Renta' Delegación de Alicante de la Agencia Tributaria. / Dani Madrigal La Agencia Tributaria pide la colaboración y los consejos para evitar el fraude por internet LAS PROVINCIAS Miércoles, 3 abril 2019, 16:19

Iniciada la campaña de la Renta 2018, la agencia Tributaria se ha visto en la obligación de publicar un decálogo explicativo a cerca de diferentes envíos masivos de información tributaria a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas a número de tarificación especial. El conocido ya como 'timo de la Renta' tiene varias vertientes y todas buscan conseguir los datos bancarios de los contribuyentes ofreciendo un supuesto reembolso de impuestos no notificado de forma oficial.

A través de un aviso de seguridad la Agencia Tributaria desgrana los diferentes métodos detectados, hasta la fecha, utilizados por los delincuentes para aprovechar la iniciada campaña de la Renta 2018 con el objetivo de difundir el 'timo de la Renta'. Denuncia la Agencia Tributaria que en definitiva lo que se lleva a cabo es la suplantación de la imagen de la propia Agencia para dar apariencia de formalidad al mensaje enviado.

Uno de los métodos elegidos en este variado 'timo de la Renta' es el phishing, el envío masivo de correos electrónicos en los que se solicita al contribuyente que aporte sus datos personales y bancarios para proceder, al parecer, al reembolso de impuestos no notificado anteriormente por parte de la Agencia Tributaria. El email tiene apariencia de oficial y se solicita que se rellene un formulario en los que se solicitan diferentes datos bancarios y de la tarjeta de crédito.

Otro método detectado es la utilización de los SMS tanto para ofertar un supuesto servicio de información tributaria como para concertar citas previas. La Agencia Tributaria informa que estos no son los métodos que se utilizan como canal oficial y que detrás de estos mensajes se encuentran teléfonos de tarificación especial que redireccionan las llamadas cobrándolas en función de su tarifa. Además del alto coste, la Agencia Tributaria informa que las citas concertadas no son válidas y no se atenderían.

Existe una tercera vía para el 'timo de la Renta': las aplicaciones móviles. Los correos electrónicos y los SMS son métodos utilizados durante los últimos años, soportes habitualmente utilizados para difundir estos fraudes, pero en la actualidad se han añadido la creación de aplicaciones móviles que ofrecen diferentes servicios utilizando la imagen de la Agencia Tributaria. El truco para evitar caer en la trampa es que las del Fisco «están exclusivamente disponibles para su descarga gratuita» en las páginas de descarga tanto de iOS como Android.

Consejos para evitar el fraude

El apartado final de la nota informativa de seguridad de la Agencia Tributaria incluye una serie de consejos a seguir para evitar el fraude del timo de la Renta. En un principio se solicita que se sigan los canales oficiales para contactar y hacer gestiones tributarias, además de informar ante cualquier sospecha por lo que respecta a estos correos electrónicos, mensajes o llamadas.

La Agencia Tributaria pide que no se haga «clic en ningún enlace o fichero adjunto que proceda de un correo sospechoso. La Agencia Tributaria nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes«, concluye el aviso.