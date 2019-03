Renta Web Open: cómo funciona el simulador para hacer la declaración de la Renta en 2019 La herramienta de la Agencia Tributaria permite simular su declaración de IRPF de 2018 pero no requiere identificación del contribuyente LAS PROVINCIAS Jueves, 28 marzo 2019, 12:26

Renta WEB Open es una versión de Renta WEB que funciona como un simulador; permite simular su declaración de IRPF de 2018 pero no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante, no necesita disponer de datos fiscales y no necesita.

El acceso a este servicio está disponible en el portal de Renta 2018, en la columna de la derecha, y también se puede acceder a través de la APP Renta 2018.

Una vez que comience la campaña, el servicio Renta WEB Open de 2018 también será accesible desde la página de trámites del modelo 100 en la Sede Electrónica.

En una primera ventana podrá empezar con una declaración de cero, pulsando «Nueva declaración» o «Cargar» los datos de una declaración guardada. Para recuperar una declaración previa, tendrá que abrir el fichero .ses que se genera al guardar la declaración.

El primer paso es introducir los datos identificativos, incluido el NIF, aunque no se efectuará ninguna validación contra el censo de la Agencia Tributaria.

Una vez aceptada la pantalla de datos identificativos, se accede directamente al resumen de resultados. Desde los hipervínculos disponibles en los conceptos del resumen, podrá dirigirse a las distintas páginas de la declaración para ir introduciendo el resto de datos que permitirán efectuar los cálculos. También puede pulsar «Continuar con la declaración» para acceder a los distintas páginas que conforman la declaración.

Para navegar entre las distintas páginas puede utilizar el comando de flechas o desplegar los apartados. También cuenta con un buscador de casillas o conceptos en el botón de la lupa. Si empieza con una declaración vacía tendrá que incluir todos los datos, personales y económicos, para simular el resultado.

Una vez cumplimentada la declaración conviene validar los datos cumplimentados aunque pueden aparecer avisos y errores que no le afecten o que sean exclusivos para permitir una presentación. No obstante, hay que tener en cuenta que desde la versión Renta WEB Open no podrá presentar la declaración. Acceda a la última página, «Documento de ingreso o devolución» para comprobar el resultado.

Si quiere recuperar la declaración cumplimentada en otro momento, pulse el botón «Guardar» para obtener el fichero .ses, que puede importar desde la ventana inicial pulsando «Cargar». Puede elegir la ubicación en la que se descargará el fichero que, por defecto, en la carpeta que tenga como predetermina el navegador. El fichero tendrá por nombre dat-100-NIF del declarante-fecha en la que se guardó.ses

Renta WEB Open permite la generación de un PDF con la vista previa de la declaración; le recordamos que este documento no es válido para su presentación. Haga clic en «Resumen de declaraciones» para acceder de nuevo a los resultados para cada modalidad y generar el PDF con la vista previa.