APP Renta 2018: cómo pedir los datos fiscales y presentar la declaración en un clic

La nueva app de la Agencia Tributaria permitirá hacer todos los trámites relacionados con la Declaración de la Renta 2018 (la que se presenta en el año 2019) de una manera sencilla desde cualquier dispositivo móvil. Se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas oficiales de descarga de Android y Apple desde el 15 de marzo y para poder usarla correctamente se requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, ya sea mediante wifi o datos.

Qué servicios ofrece

La nueva app de la Agencia Tributaria le permite realizar las siguientes gestiones:

1. «Tramitación borrador/declaración» (a partir del 2 de abril): Calcula la modalidad más favorable de declaración IRPF de ese contribuyente (individual o conjunta) y muestra los campos resumen: el resultado de la declaración, el IBAN de la cuenta bancaria, la Comunidad Autónoma y la asignación tributaria. Puede acceder a la vista previa de la declaración en PDF y presentar la declaración con un solo clic.

2. «Datos fiscales»: Muestra el listado de conceptos de los que consten datos fiscales para ese contribuyente. También se pueden consultar los datos fiscales de los tres ejercicios anteriores.

3. «Estado de tramitación»: Permite consultar el estado de tramitación de una devolución de Renta 2018.

4. «Ver declaraciones de ejercicios anteriores»: Permite descargar el documento PDF con la declaración de Renta de los últimos ejercicios disponibles.

5. «Cita Previa»: Se irán habilitando las distintas opciones para solicitud de cita previa. A partir del día 1 de abril se podrá solicitar cita para el plan «Le llamamos» y a partir del 9 de mayo para atención presencial en oficinas.

6. «Tramitación de ejercicios anteriores»: Enlaza con la versión web para la presentación de declaraciones de años anteriores.

7. Además, desde la app podrá obtener la referencia de Renta, concretamente desde el apartado «RENØ (Gestión de referencia)», en el menú «Inicio». Mediante la opción «Ver referencia» podrá visualizar la última referencia con la que se ha identificado en la aplicación. También desde este mismo apartado podrá consultar los dispositivos móviles en los que está activo el usuario consultado.

La aplicación móvil también ofrece estas otras funcionalidades:

8. Gestión de avisos personalizados para el usuario y novedades mediante notificaciones push en la app.

9. Servicios de la Sede electrónica, como cotejo de documentos, presentación de documentos relacionados con una notificación, el portal móvil e información como direcciones y teléfonos y el calendario del contribuyente.

10. Acceso a Cl@ve PIN.

Cómo funciona: paso a paso

El dispositivo tiene que estar protegido por un patrón de seguridad de acceso. El usuario podrá escoger entre los distintos sistemas de bloqueo de su dispositivo: pin, huella dactilar, patrón de desbloqueo, etc.

La app de la Agencia Tributaria permite gestionar hasta 20 perfiles de usuario. Desde el menú lateral de la aplicación, accediendo al menú «Usuarios» se pueden añadir otros usuarios, identificándolos convenientemente. Pulse el icono del signo +, «Añadir usuario», y escoja cómo identificarse: con referencia, con Cl@ve PIN o con certificado electrónico. Identificándose correctamente de cualquiera de estas maneras la app procederá a gestionar sus accesos desde el dispositivo móvil a los servicios de la Agencia Tributaria de manera transparente.

En el caso de que opte por el acceso con referencia, se ofrecen 3 alternativas:

- Utilizar una referencia generada para este ejercicio.

- Utilizar una referencia del ejercicio anterior para renovarla de forma automática, obteniendo una válida para la campaña de Renta 2018. En este caso, pulse «Ya tengo la referencia del ejercicio previo». renovar referencia desde la app

Introdúzcala y pulse «Identificarme». Si la referencia está caducada al tratarse de una referencia para el ejercicio 2017, puede actualizarla automáticamente a una del ejercicio 2018, pulsando «Renovar».

Sólo tendrá que aportar de nuevo la fecha de validez de su DNI, o la fecha de expedición, si se trata de un DNI permanente.

Obtener una nueva referencia

Obtener una nueva referencia con la casilla 475 de la declaración de Renta 2017 desde la opción «Obtener nueva referencia con datos fiscales e identificarse». En primer lugar tendrá que identificarse con el DNI y la fecha de validez del documento. No obstante, el dato de contraste que se solicite será diferente en función del documento: si se trata de un DNI con fecha de validez permanente, tendrá que aportar la fecha de expedición del documento; si es un NIE, el número de soporte; si es un NIF K, L o M, la fecha de caducidad del documento. identificarse con nueva referencia en appdni y fecha

Una vez validada la información sobre el documento de identidad, la app preguntará si presentó declaración de la Renta el año pasado. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, en la siguiente pantalla se solicitará el importe de la casilla 475 de la declaración de Renta 2017. Le recordamos que la casilla 475 se corresponde con el importe de la casilla «Base liquidable sometida a gravamen» que puede localizar en el documento de ingreso o devolución de su declaración del año pasado. En el apartado «Enlaces de interés» le facilitamos más información sobre esta casilla.

Declarante de Renta del ejercicio anterior

Tenga en cuenta que, tanto si el importe de la casilla 475 es 0, como si se indica que fue no declarante de Renta el año pasado, se solicitará un dato de contraste alternativo: las 5 últimas posiciones del código IBAN de una cuenta bancaria de la que nos conste que fuera titular en 2018. Finalmente, pulse la opción «Obtener referencia». La aplicación devolverá la referencia para Renta. Si lo desea puede copiarla para futuros usos, aunque la aplicación recuerda y almacena esta última referencia. En esta misma pantalla también se ofrece la posibilidad de suscribirse al servicio de avisos personalizados mediante notificaciones push en ese mismo dispositivo.

En el caso de que opte por la obtención de la referencia con Cl@ve PIN, se ofrecen 2 alternativas:

- Identificarse con un PIN que haya obtenido previamente desde la app o por navegador.

- Obtener un nuevo PIN en ese momento desde la app, ya que está integrada actualmente con la app de Cl@ve. En este caso, aporte primero el DNI o NIE y la fecha de validez, expedición, caducidad o número de soporte de su documento, en función del tipo de documento. Si tiene instalada la app de Cl@ve, recibirá una notificación con el PIN que se ha generado. Si quiere copiar el PIN, puede pulsar en la notificación para copiar el PIN o acceder a la app para visualizarlo y copiarlo. obtener referencia con Cl@ve desde la appobtención del PINnotificación push

Si no recibe la notificación, en la siguiente pantalla se ofrece la posibilidad de volver a remitir la notificación o, como alternativa, que le envíen un SMS con el PIN. Una vez identificado correctamente con Cl@ve, la aplicación devolverá la referencia de Renta con la que quedará identificado en la app.

Añadir al cónyuge

En el caso de que el usuario que se ha identificado tenga un cónyuge aún no identificado en el móvil, se sugiere que le identifique, para poder acceder al mejor cálculo de la declaración de IRPF en el caso de que sea conjunta. Si no desea identificar al cónyuge, puede autorizar el cálculo solo de la presentación individual. Si no identifica al cónyuge y no autoriza el cálculo de solo la individual, no podrá presentar la declaración de IRPF a través de la app.

Tras añadir un usuario a la aplicación, aparecerá en el panel «Gestión usuarios» el nombre completo del mismo y sombreado en color naranja el usuario activo en ese momento.

Mediante el icono de la papelera puede eliminar el usuario de la aplicación.