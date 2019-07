Así son Los Lobos de ¡Boom!: Valentín Valentín, de Los Lobos de ¡Boom!. Ex profesor universitario de Arte, abandonó la docencia para dedicarse en cuerpo y alma al programa LP Lunes, 8 julio 2019, 19:36

¡Conseguido! Los Lobos han ganado el bote de ¡Boom!. Los Lobos han hecho historia superando todos los récords de permanencia y de dinero acumulado en un concurso diario en televisión. Más de 5,5 millones de euros. El equipo integrado por José, Valentín, Manuel y Erundino lo ha conseguido.

Los Lobos han vivido momentos inolvidables en el concurso. Momentos que han llevado el programa presentado por Juanra Bonet a índices de audiencia de récord. José, Valentín, Manuel y Erundino (y el tristemente fallecido José Pinto) se han ganado el aprecio de los espectadores. Así son:

Valentín Ferrero (Alicante). Vive con su mujer y su dos hijas. Ex profesor universitario de Arte, abandonó la docencia para dedicarse en cuerpo y alma al programa. Su mujer destaca de él su sensibilidad artística «hasta cuando pone el lavavajillas».

También se dedica a la escultura. Una de sus obras se encuentra en Finestrat (Alicante). Gran aficionado a la música, colecciona guitarras y toca además el famoso ukelele, que ha llevado al programa en alguna ocasión.

En uno de sus momentos más recordados en ¡Boom!, Valentín consiguió convertir en viral su denuncia ante la precariedad salarial de los catedráticos.

Este concursante despertó de nuevo su reivindicación en las redes sociales. Valentín confesaba por qué ha dejado su vida en la Universidad por el programa: «¿Valentín a ti te ha cambiado mucho la vida el programa?», le preguntaba Juanra Bonet. «Fíjate si me ha cambiado la vida que cuando empecé este programa sabéis que era profesor asociado en la Universidad, en la facultad de Bellas Artes y ahora ya no lo soy», respondía.

A lo que el mismo concursante da una explicación: «He dejado el trabajo para dedicarme de lleno al programa. Tenía un contrato muy, muy bajo mensual, de asociado de 3 más 3 horas que son solo 250 euros al mes». «Es bastante común en la universidad española que el peso mayor de la docencia lo llevemos profesores asociados que estamos entre los 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de la plantillas de la universidad española cobran 800 o menos», continuaba Valentín.

Ahora, ya puede disfrutar de su parte del jugoso bote ganado en ¡Boom!

En otro programa, Valentín compartió con todos los seguidores de '¡Boom!' un bonito recuerdo de su infancia. Cuando Juanra Bonet le ha preguntó cuál es la pasión que ha heredado de su padre, el integrante de 'Los Lobos' reveló una preciosa historia: «Mi padre me pasó muchas pasiones, pero la que recuerdo más cariño es la astronomía, el placer de mirar el cielo», reconocía. valentín contó de dónde viene ese sentimiento: «Recuerdo muy bien que cuando era pequeño nuestra casa estaba en uno de los extremos de Zamora, muy cerca de la estación del tren, cerca del barrio de la Alberca. Por esa zona había una fuente y muchas noches de verano dábamos un paseo hasta allí de un kilómetro por descampados y no había nada de luz. Yo me acuerdo de ir de la mano de mi padre mientras me contaba todo sobre las constelaciones, Casiopea, la Vía Láctea... y entonces me traspasó esa pasión por el cielo y las estrellas».

La historia sorprendió tanto a los espectadores que arrancaron en aplausos

