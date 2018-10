Arturo Valls revoluciona a 'Los Lobos' de ¡Boom! El presentador valenciano se atrevió a sustituir a Juanra Bonet en un divertido 'crossover' que preparó Antena 3 LAS PROVINCIAS Miércoles, 31 octubre 2018, 20:02

No ha sido el programa '¡Boom!' al que los espectadores están acostumbrados. Arturo Valls se puso ayer al frente del concurso en sustitución a Juanra Bonet en un divertido 'crossover' que Antena 3 preparó con varios espacios de la cadena.

La presencia del valenciano no pasó desapercibida y el momento álgido llegó con la intervención de 'Los Lobos'. Para cada uno de ellos tuvo una rima: «Os presento a Jose. Está soltero, cocina como Arguiñano y encima cose»; «¡Qué atractivo es Valentín! Es tan majo que hasta a mi me hace tilín»; «Ya me dirás tu qué rima con Manu, sólo puedo rimar si hablo en 'asturianu'» y «Esta tarde he sorprendido a Erundino bailando una jota desnudo en el camerino».

Arturo Valls despertó las risas del público de 'Boom' con sus ocurrencias en todo momento, al igual que en cada uno de los rifirrafes que tuvo con el propio Juanra, que se mostró encantado entre el público.