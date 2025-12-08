Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
Alejo Sauras. EP

La increíble transformación física de Alejo Sauras, portada de Men's Health: «Cuánto mejor tengas el cuerpo, más tiempo retrasarás lo inevitable»

El actor acude a 'El Hormiguero' junto a Salva reina para hablar de la tercera temporada de 'Atasco'

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:44

'El Hormiguero' comienza la cuenta atrás para despedir este 2025. El programa presentado por Pablo Motos arranca esta segunda semana de diciembre con la meta establecida en liderar la batalla por las audiencias que mantiene con otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano'.

Para ello, este lunes 8 de diciembre recibe la visita de dos grandes actores del panorama nacional. Alejo Sauras y Salva Reina visitan el plató de las hormigas para presentar la tercera temporada de 'Atasco', disponible el 22 de diciembre.

Nacido en las Islas Baleares, Alejo Sauras (46 años) es un actor conocido por interpretar a Santi Rivelles en 'Al salir de clase', a Raúl Martínez en la serie 'Los Serrano' y a El Enlace en 'Estoy vivo'.

Casi un cuarto de siglo después de su salto a la fama, el actor ha vuelto a la primera línea mediática. Y es que Sauras se ha convertido en el rostro principal del nuevo número de la revista Men's Health que enaltece la madurez activa y el cuidado personal.

«Con los años he aprendido que cuanto mejor tengas el cuerpo, más tiempo aguantarás bien y retrasarás todo lo posible lo inevitable», confiesa el intérprete. La portada muestra un Sauras disciplinado y consciente de lo que necesita su cuerpo. «Soy muy nervioso, me cuesta más coger peso que perderlo», explica.

Su fórmula combina entrenamiento constante con una alimentación ajustada al desgaste basada en batidos de proteína con crema de arroz como base energética en días largos de rodaje.

Su motivación no está relacionada con la belleza estética, sino que es puramente vital. «Yo me he hecho deportista por egoísmo vital, porque yo quiero llegar a los 65 muy fuerte». Ese objetivo pasa por asumir incluso lo que menos le entusiasma, el trabajo de pierna.

En la actualidad, se encuentra inmerso en varios proyectos cinermatográficos como 'Barrio Esperanza' o 'El libro negro de las horas'. «Yo no sé si estoy en mi madurez como actor, yo desde luego no lo siento», expresa sin complejos.

