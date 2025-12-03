Pedro Ruiz habla claro en 'La Revuelta': «Estamos en un momento de demasiada crispación»

A. Pedroche Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:47 | Actualizado 23:08h. Comenta Compartir

Nueva entrega de 'La Revuelta' este miércoles. En su última emisión, el espacio de TVE sorprendió a la audiencia con la presencia de un auténtico mito del deporte. Y es que parte del encanto del programa pasa por no revelar la identidad de su invitado hasta que se sienta junto a Broncano. Este 3 de diciembre se ha subido al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid el polifacético artista Pedro Ruiz. A sus 78 años, este barcelonés cuenta con una dilatada trayectoria. Ha sido presentador de radio y televisión, actor, escritor, cantante y humorista. También es muy conocido por ser un personaje que no se muerde la lengua.

El catalán ha llegado con un regalo para el presentador, otro para Grison y otro para Ricardo. Además, le ha recitado un pequeño poema a Broncano que había escrito especialmente para él: «Broncano es un gamberro / de rápidos reflejos / con aires de eXtraperlo («con X a propósito», especificaba el autor) / y libre de complejos. / Le brilla hoy el flequillo / con un rubio dorado / que adoran los chiquillos / y envidian los pelados. / Llegó a Prado del Rey / tras mucha resistencia / por un Decreto Ley / que respalda la audiencia. / Pregunta por la pasta, / por polvos, gatillazos, / pregunta por la pasta / y nació sin embarazos». Pedro Ruiz ha acudido a 'La Revuelta' para promover su obra teatral 'Mi vida es una anécdota' y su libro '¡Paren el mundo que me bajo!'.

Después han repasado la trayectoria de Pedro Ruiz. Como anécdota ha contado que en sus inicios en televisión, concretamente en el programa de fútbol 'Estudio Estadio', la dictadura estaba muy presente: «Había un árbitro que se llamaba Ángel Franco Martínez. Para evitar que los medios titularan con lo mal que había estado Franco, el régimen dictó que comenzáramos a llamar a los árbitros por sus dos apellidos. Algo que se mantiene hasta el día de hoy».

También, como suele ser habitual en él, ha hecho ciertos comentarios sobre algunos asuntos de actualidad. Ruiz ha asegurado que estamos un momento de «demasiada crispación» en el que «hay que ser amable». Aunque considera que «somos gente con suerte» por vivir en el primer mundo, asegura que «estamos en una dictadura digital» en la que hemos «regalado todos nuestros datos y, entonces, el producto eres tú», motivo por el cual prefiere pagar en metálico a usar la tarjeta. Cuestiones como estas son las que aborda en su nuevo libro.

