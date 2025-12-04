Pablo Motos desvela cuál es el error que impide triunfar: «No sirve para tener éxito»

J.Zarco Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Pablo Motos es uno de los rostros más populares de la televisión en España. Lleva casi 20 años presentando 'El Hormiguero' y logrando ser líder de audiencias. Numerosos programas han intentado arrebatarle el trono, y ahora 'La Revuelta' lo hace de vez en cuando, pero a final de mes sigue siendo el número uno.

El de Requena ha estado en el pódcast 'Tengo un plan' y ha repasado distintos aspectos de su vida. Uno de ellos ha sido lo que para él es la clave del éxito, qué debe hacer una persona para triunfar, siempre según su punto de vista.

En este sentido, dos aspectos clave para él son tener fe en lo que haces y al mismo tiempo esforzarte al máximo: «A una persona trabajadora no le gana nadie. Hacen su trabajo a cada momento. Las personas de éxito tienen confianza en sí mismo, la trabajan y la tienen», señala.

El conductor de 'El Hormiguero', que habitualmente lanza reflexiones en el programa en su pequeño espacio 'Pasarse de la raya', también incide en la importancia de no venirte abajo ante las situaciones difíciles que pueden aparecer: «Cuando alguien es muy muy bueno tiene una confianza extra. Son persistentes y tienes que ser resistente a los golpes. No te puedes venir abajo, tú no sabes si estás a un kilómetro de la meta o a cien. No sirve para tener éxito, tienes que volver a intentarlo».

Eso sí, considera que tienes que pelear hasta el final pero también tener la capacidad llegado el momento de dar un paso al lado: «Tienes que ser sincero y darte cuenta si algo es para ti. Eso te das cuenta tú cuando ya no te queda aliento. Pero hasta que te quede, lucha. Pero esta cosa que hay ahora de que todo el mundo puede cumplir sus sueños es mentira. Quizá no tienes el talento necesario y puedes convertirte en una persona peligrosa. Es alguien con mucha ambición y poco talento».

Por otro lado, recalca la obsesión que tiene con 'El Hormiguero': «La gente habla mucho de la pasión. La pasión viene cuando viene. Yo hablo más de la obsesión. Yo estoy obsesionado con 'El Hormiguero', para mí no lo es. Yo estoy el cine y hay una banda sonora de una película y digo esto me vale a mí para una cámara súper lenta. He estado borracho con mis amigos y uno ha dicho una frase buena y me he ido a cuatro patas a apuntarla en una libreta».

