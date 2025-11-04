Pablo Motos y Juan del Val pasan de puntillas por la dimisión de Carlos Mazón en el debate de 'El Hormiguero': «Es muy soberbio y lo ha hecho mal» Los actores visitan el programa de las hormigas para presentar su nueva serie 'Camino a Arcadia'

Tamara Villena Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 23:08 Comenta Compartir

'El Hormiguero' vuelve a la carga tras arrancar la semana con la visita de Javier Cámara, un programa que destacó precisamente por lo que no se dijo. El presentador valenciano, que acostumbra a realizar reflexiones políticas y pronunciarse sobre la actualidad, desataba la sorpresa al evitar por completo el que fue el tema del día y sigue marcando el panorama político: la dimisión de Carlos Mazón. Un silencio que llamó especialmente la atención teniendo en cuenta su crítico discurso con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana la pasada semana con motivo del aniversario de la dana.

Este martes, el programa seguía su curso también sin omisión alguna al tema, con la visita de dos rostros muy conocidos de la pequeña pantalla en España, Paula Echevarría y William Levy. Ambos llegan al programa para presentar su nueva serie 'Camino a Arcadia', rodada en Gran Canaria. En esta historia, Levy se mete en la piel de un hombre que busca rehacer su vida en la tranquila ciudad de Arcadia, donde vive con su hijo y su nueva pareja, interpretada por Echevarría.

Para la actriz asturiana es su primer proyecto tras una etapa alejada del mundo de la interpretación, en la que decidió priorizar su vida privada para volver con las pilas cargadas. «Llevaba cuatro o cinco años y me di cuenta que lo echaba de menos, me picaba la curiosidad, y apareció 'Arcadia'. Fui muy feliz trabajando en la serie», confesaba Echevarría al respecto.

La actriz comentaba una anécdota que le pasó en pleno vuelo, donde complicaciones aterrizando la llevaron a vivir momentos de tensión hasta el punto de escribir un mensaje para enviar a su familia. «La gente gritaba y lo pasé realmente mal», comentaba, haciendo alusión a que fue el mismo día de la dana.

Un tema que volvía a salir en el debate y sobre el que este martes sí se hablaba em profundidad en el programa: «Mazón ya ha dimitido, aunque seguirá en funciones hasta encontrar su sucesor. ¿Y ahora qué?» abría la conversación Motos. «Yo creo que la mejor opción es una convocatoria de elecciones y ver qué es lo que realmente quiere la gente», se pronunciaba Juan del Val, que incidía en que colocar al candidato que le venga mejor a Vox no es una buena estrategia para el PP.

El ganador del premio Planeta también dedicaba a unas palabras a Calros Mazón: «Es muy soberbio y aunque parezca que esta admitiendo un error, nunca lo hace. Después de haber mentido tanto se ha metido en otro lío. Lo ha hecho mal y en mi opinión tiene que ver con la soberbia»

«Estamos omitiendo un detalle, la persona que fue a comer con él, Maribel Vilaplana, a la que se le ha hecho la vida imposible», opinaba Motos. «Estoy totalmente de acuerdo en que es una lapidación absolutamente injusta y si hubiera sido un hombre no hubieramos especulado con lo que estaba haciendo», expresaba del Val.

Pablo Motos evitaba mojarse demasiado en el asunto, y él mismo aprovechaba para zanjar la primera parte del debate: «Voy a cambiar de tema», decía antes de poner sobre la mesa el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.