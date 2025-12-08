El autor de uno de los libros más famosos a nivel mundial visita esta semana 'El Hormiguero' Pablo Motos también recibirá en el plató de Antena 3 a dos actores, dos cantantes y una socialité

Sara Bonillo Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

'El Hormiguero' comienza una nueva semana en la parrilla de Antena 3 con el objetivo de consolidar su liderato en la batalla de audiencias que mantiene desde hace más de un año con 'La Revuelta' de David Broncano. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del 8 al 11 de diciembre a partir de las 21:50 horas.

Así, esta semana pasarán por el plató de Antena 3 dos reconocidos actores, dos cantantes españoles, una socialité y el autor de uno de los libros más vendidos de los últimos tiempos. A continuación, detallamos los invitados de cada día:

Lunes 8 de diciembre: Salva Reina y Alejo Sauras

Ampliar

La semana arranca con la visita de los actores Salva Reina y Alejo Sauras, que hablarán de su participación en la serie Atasco, cuya tercera temporada se estrena en Prime Video el próximo 22 de diciembre. Con un reparto estelar de más de veinticinco actores, esta nueva entrega se sumerge en un atasco navideño donde ocurren aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas sobre el asfalto.

Martes 9 de diciembre: Edurne

Ampliar

El martes será el turno de Edurne. La cantante presentará su primer disco navideño, Navidad junto a ti, que acaba de publicarse. Se trata de una mezcla de clásicos navideños y canciones originales con el brillo y la emoción de su voz.

Miércoles 10 de diciembre: Manuel Carrasco

Ampliar

El miércoles no faltará el ritmo y las risas con la visita de Manuel Carrasco. El cantante hablará de la espectacular gira que ha llevado a cabo en los últimos meses para presentar su último disco Pueblo Salvaje II. Además, también dará alguna pincelada de todo lo que tiene previsto para el próximo año.

Jueves 11 de diciembre: Isabel Preysler

Ampliar

La semana culminará con la visita del escritor estadounidense Dan Brown, quien triunfa a nivel internacional con su nueva novela El último secreto. Se trata de la nueva aventura de su mítico personaje, el profesor Robert Langdon. Además, ese día se unirá a la tertulia de los jueves Isabel Preysler.

El Código Da Vinci de Dan Brown es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, con decenas de millones de copias vendidas a nivel mundial, superando los 80 millones, y es considerado un bestseller histórico, comparable a títulos como la Biblia o la saga de Harry Potter en términos de ventas y fenómeno cultural, generando un gran interés en teorías de conspiración y esoterismo.