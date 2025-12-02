Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana El dueño de Mercadona organiza un acto con los beneficiarios de la iniciativa Alcem-se para impulsar su recuperación a través de la formación

El acto organizado por Juan Roig para seguir impulsando el crecimiento de los empresarios afectados por la dana que fueron beneficiados por las ayudas de la iniciativa Alcem-se no ha estado alejado de un ambiente institucional. Más bien ha sido un acto familiar y cercano en el que el empresario se ha querido acercar a los 2.000 asistentes para animarles a seguir hacia delante.

Tanto es así que el dueño de Mercadona, durante su discurso de apertura del acto, ha vuelto a mostrar su faceta más campechana. A su ya habitual recomendación a los empresarios de que se sientan orgullosos de serlo en esta ocasión se ha sumado una novedad: una lista con los libros que al empresarios valenciano le han inspirado para crecer dentro del mundo empresarial.

Juan Roig se ha apoyado en una diapositiva para repasar algunos de los títulos que le han servido a lo largo de su vida para formar no solo su empresa, sino toda la filosofía que rodea a la misma. En total, diez libros de los que el dueño de Mercadona se queda con cinco por encima del resto. Estas son las obras inspiradoras del dirigente más influyente de la Comunitat:

Los monstruos y el gimnasio

Es uno de los libros favoritos de Juan Roig. De hecho, era el primero que aparecía en la lista que este martes ha mostrado a los 2.000 asistentes al evento celebrado en el Roig Arena. Se trata de un libro de Alberto Galgano que aborda una filosofía de gestión empresarial, la denominada calidad total, en la que los monstruos son los clientes, los trabajadores son los atletas que reciben a los clientes y deben estar preparados para 'luchar' contra ellos y la empresa es el gimnasio.

Con este escenario, la obra de Galgano trata esa relación que se produce entre los diferentes actores de la cadena y aporta consejos para que los atletas puedan encontrar la forma óptima de 'luchar' contra los monstruos consiguiendo dar valor a los productos y fidelizar su relación, ya que eso también supondrá un beneficio para la empresa.

Capitalismo consciente

'Capitalismo consciente' es otra de las obras incluidas por Juan Roig en su nómina de recomendaciones. Según se explica en la sinopsis del mismo, la obra de Raajendra Sisodia y John Mackey se trata de «un libro indispensable para toda persona que quiera construir un mundo más humano y cooperativo, y un futuro mejor para todos». La idea base es que la creación de valor de las sociedades no es sólo para los accionistas, sino para todos: clientes, empleados, proveedores, inversores, para la sociedad y el medio ambiente.

Una filosofía que coincide al dedillo con la que Juan Roig propone para Mercadona y que ha resultado ser exitosa. Quizás el empresario valenciano encontrase en esta obra la fórmula secreta de su éxito empresarial.

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

El libro de Stephen R. Covey es uno de los más populares a nivel mundial dentro del mundo de la gestión y dirección de empresas. Algunos incluso lo definen como «el libro más importante de la historia del management».

Se trata de un curso dividido en 7 etapas que tratará de convencer al lector de poner en práctica aquello que se cuenta en la obra con el propósito de convertir el entorno laboral y profesional en un lugar cómodo y que sea único. Un intento de guía para desarrollar habitos y actitudes positivas que puedan ser trasladadas a la gestión empresarial.

De cero a uno

La obra de Peter Thiel, cofundador de Paypal, es otra de las que Juan Roig destacó por encima del resto este martes. No se trata de una novela, sino de otro libro de gestión empresarial, aunque en este caso con vistas a la creación de proyectos que puedan resultar revolucionarios dentro de un mundo empresarial en el que todo empieza a estar muy visto.

«Nuevas y refrescantes sobre cómo crear valor», era la descripción que Marck Zuckerberg, CEO de Facebook, realizaba de la obra publicada en 2015 que se encuentra entre las favoritas del dueño de Mercadona.

La isla de los 5 faros

El autor Ferran Ramón-Cortes escribió esta obra después de sentir decepción tras una conferencia que él mimso había estado preparando durante varias semanas. El propósito del paseo de Ramón-Cortes por los faros de Menorca se no es más que tratar de encontrar los errores que le llevaron a fracasar en aquel discurso que no salió como estaba previsto y ayudar, al mismo tiempo, a sus lectores a encontrar las cinco claves para que los mensajes que deseen transmitir sean «memorables», como él mimso indica en la portada de su libro.

¿Quién se ha llevado mi queso?

La fábula del autor internacional Spencer Johnson traslada al lector a un mundo imaginario en el que dos ratones y dos humanos viven felices en un laberinto en el que el queso es el único sustento. Sin embargo, un buen día el queso desaparece y los cuatro personajes se ven obligados a ingeniárselas para buscar alternativas que les permitan encontrar o bien el queso o bien una alternativa para seguir con vida.

Una analogía de lo que puede suceder en la vida o en el trabajo cuando desaparece algo que se tenía y que aportaba tanta felicidad como comodidad. La obra de 1999 también está entre las favoritas de Juan Roig.

La buena suerte

Otra fábula se cuela entre los títulos recomendados por Juan Roig a los empresarios afectados por la dana. En este caso, una del año 2004 de los autores Álex Rovira y Fernando Trias de Bes en la que se desgranan las diez claves de la prosperidad.

Con más de cinco millones de ejemplares vendidos y traducida a más de cuarenta idiomas, esta obra sobre la capacidad de las personas para labrar su propio destino sigue más vigente que nunca y se encuentra dentro del top-10 del dueño de Mercadona.

El arte de pensar

Esta obra sobre pensamiento crítico y filosofía ha sido una de las últimas en incorporarse a la lista de recomendaciones de Juan Roig, dado que fue uno de los últimos en ser publicado. El libro de José Carlos Ruiz explia cómo desarrollar el pensamiento crítico por nosotros mismos, con nuestra perspectiva y tomar las decisiones convenientes teniendo siempre en cuenta el contexto.

Allegro ma non troppo

El ensayo publicado por el divulgador económico Carlo María Cipolla es una de las obras de referencia dentro del mundo de la economía. La obra está compuesta por dos ensayos sobre sociedad y economía en los que se parodian y analizan algunos de los acontecimientos sucedidos durante la Edad Media, así como los comportamientos de determinados grupos de personas distribuidos por la sociedad que pueden llegar a convertirse en verdaderas amenazas para el sistema debido a su innata estupidez.

Una de las obras más populares dentro de la lista de Juan Roig.

La caja

'La caja' es, como los propios autores de The Arbinger Institute definen en la portada, «una entretenida historia sobre como multiplicar nuestra productividad». La obra, publicada en el año 2001, es una pieza de narrativa empresarial que anima al empresario a huir del autoengaño de que genera la monotonía en el entorno empresarial.

«Las personas viven y trabajan como si se encontraran encerradas en una caja. Ciegas a la realidad circundante, van minando tanto su propio trabajo como el de los demás. Pero el problema es que, como están encerrados en la caja, no se dan cuenta de ello y, por tanto, no hacen nada por cambiar. Y así, sus resultados tampoco varían», explica la sinopsis de la obra.