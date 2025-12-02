Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación

Más de un año después de que Juan Roig pusiera en marcha la iniciativa Alcem-se para ayudar a empresas, comercios y autónomos afectados ... por la dana, el dueño de Mercadona ha querido invitar a los participantes en el programa de ayudas a un acto formativo celebrado en el Roig Arena, con el propósito de seguir impulsando la recuperación de sus negocios.

La idea del empresario es que el evento fuera algo íntimo. Sin embargo, más de 2.000 personas quisieron agradecerle a Roig la ayuda prestada tras la catástrofe del 29 de octubre. Los 35 millones que Juan Roig repartió entre los negocios afectados fueron un trampolín hacia la recuperación. De hecho, el 97% de los empresarios que recibieron las ayudas del plan Alcem-se fueron capaces de volver a levantar la persiana de sus negocios.

Cabe recordar que la iniciativa impulsada por Juan Roig, a través de Marina de Empresas, repartió un total de 35 millones de euros a fondo perdido a 4.600 negocios. El empresario valenciano decidió ampliar la partida inicial de 25 millones justo hace un año ante el aluvión de solicitudes, que consumió casi en su totalidad la dotación inicial en un plazo de tres semanas.

El objetivo principal del dirigente valenciano con el evento de este martes era el mismo que persigue con Marina de Empresas, organismo que preside. «El objetivo es seguir apoyando la recuperación y el crecimiento de estos negocios mediante formación práctica, motivación y espacios de conexión entre empresarios, en línea con la misión principal de la institución: formar y acelerar empresarios», explicaban desde el entorno del empresario.

El propio Juan Roig ha sido el encargado de inaugurar la jornada con una charla inspiradora en la que ha dialogado con los empresarios sobre la importancia de sentir orgullo por su labor empresarial dentro de la sociedad. El dueño de Mercadona ha recomendado a los beneficiarios del plan Alcem-se no pensar únicamente en la obtención de beneficios, aunque sí que ha destacado que es necesarios obtenerlos para seguir adelante.

Una idea en la que Roig ya ahondó durante su conferencia en el 40º Congreso Aecoc Gran Consumo, celebrado también en el Roig Arena en octubre. En aquella ocasión, el empresario valenciano se dirigó a la tribuna para animar a sus colegas de sector a sentirse orgullosos de estar obteniendo beneficios. «Ganar dinero es bueno. Si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a tratar de satisfacer al trabajador o al proveedor?», comentó. Este martes ha incidido en esa cuestión al explicar que cuanto más dás al otro, bien sea un proveedor o bien sea un cliente, más recibes a cambio.

Tras la intervención de Roig y la protocolaria pausa para el café y el networking, la jornada ha continuado con sesiones prácticas de Alejandro Aguilar (ventas), Jorge Alonso (finanzas) e Itziar Oltra (redes sociales). El encuentro refuerza el compromiso de acompañar y seguir impulsando a los negocios más allá de la ayuda económica inicial.