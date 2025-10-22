Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Roig, durante su conferencia en el 40º Congreso de Aecoc. Iván Arlandis

Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»

El dueño de Mercadona asegura que tener beneficios es indispensable para cualquier empresa, pero reconoce que no puede ser «el principal propósito», al mismo tiempo que defiende el pago de impuestos

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:06

Comenta

El 40º Congreso Aecoc Gran Consumo, que se celebra este miércoles y jueves en el Roig Arena, ha sido inaugurado por el empresario valenciano referente ... en el sector de la distribución. Juan Roig ha sido el encargado de dar la bienvenida a su casa a los más de 1.400 asistentes -todos ellos de empresas fabricantes o suministradoras- después de que el presidente de la patronal, Ignacio González, inaugurase la edición con un llamamiento a cambiar el modelo de mercado laboral y reclamase una mayor responsabilidad al sector político para abordar las preocupaciones de un sector que tiene una enorme influencia en la economía familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  4. 4 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  5. 5 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  6. 6

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  7. 7 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  8. 8

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  9. 9 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  10. 10

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»

Juan Roig anima a los empresarios a sentirse orgullosos de su labor: «Os pido que salgamos del armario»