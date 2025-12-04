Pasapalabra: «Tres segundos. Es todo lo que separará a Rosa de un bote de 2.542.000 euros. Muy pronto» Las redes arden ante el anuncio de Antena 3 de la supuesta entrega inminente del millonario premio

Las alarmas se han encendido. 'Pasapalabra' calienta motores para la entrega del bote, que ya está en récord histórico. Un enigmático mensaje en redes sociales parece dejarlo claro: «3 segundos. Una respuesta correcta. Es todo lo que separará a Rosa de un Bote de 2.542.000 euros. Muy pronto».

El mensaje, publicado el miércoles en la red social X da a entender que será Rosa la concursante que gane el ansiado bote y ha desatado encendidos comentarios entre los seguidores del programa. «Vamos que ya sabemos quién se lleva el rosco. Si no, no harían este anuncio. Manu he estado alguna vez en 24 y nunca han anticipado nada. Si es así, que vergüenza», «Manu ha tenido 24 aciertos en tres ocasiones y no he visto que se le haya dado tanto bombo. Asi manejan las cosas en este programa», «¿Cuándo le vais a dar ya el bote? A Rosa por supuesto. Es que cansa tanta publicidad que se le hace a ésta chica día tras día», son sólo una muestra de las opiniones de los espectadores.

En el vídeo promocionado por Antrena 3 puede verse a Rosa, extremadamente sonriente ante un rosco pleno de aciertos, en el que sólo falta acertar la letra Y y con tres segundos de tiempo.

⏱️ 3 segundos.

💥 Una respuesta correcta.



🔵 Es todo lo que separará a Rosa de un Bote de 2.542.000 euros.



⏳ MUY PRONTO. #Pasapalabra pic.twitter.com/SRjPeRF7oD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

La gran duda ahora es si la promoción es real y será Rosa quien se llevará el bote de 2.542.000 euros o sólo una artimaña publicitaria más de la cadena, especialista en sacar rendimiento a sus programas.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez compiten ya por 2.470.000 euros, la mayor cantidad en juego en la larga trayectoria del concurso de Antena 3. La incógnita es el día en el que Antena 3 entregará el premio. Teniendo en cuenta que Atresmedia es especialista en rentabilizar el éxito de sus programas lo máximo posible, lo esperable es que la productora quiera esperar a un momento de gran audiencia, como podría ser un especial de Navidad, una época del año con alto consumo de televisión.

Si se hace caso a la última promoción, el bote de 2.542.000 euros se alcanzaría el lunes 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. En cualquier caso, y por el momento, no hay ninguna certeza sobre cuándo se entregará el bote de 'Pasapalabra'.

Así es Rosa

Rosa Rodríguez ha ido desvelando a lo largo de estos meses muchos detalles de su vida privada. la joven nació en Quilmes, una ciudad a sólo 19 kilómetros de Buenos Aires, Argentina. Sus padres emigraron a Galicia cuando ella tenía siete años y se ha criado en A Coruña, la ciudad que los acogió. .

Algunos de los ganadores más recordados:

-Rafa Castaño (2023): 2.272.000 euros.

-David Leo (2016): 1.866.000 euros.

-Pablo Díaz (2021): 1.828.000 euros.

-Óscar Díaz (2024): 1.816.000 euros.

-Fran González (2019): 1.542.000 euros.

-César Garrido (2012): 1.524.000 euros.

-Paz Herrera (2014): 1.310.000 euros.

-Antonio Ruiz (2017): 1.164.000 euros.

'Pasapalabra' se emite en Antena 3, de lunes a viernes, a las 20.00 horas.