Grison durante la presentación de la temporada 25/26 de Televisión Española. EP

El hachazo de Grison a 'El Hormiguero' por el perfil de los invitados que visitan el programa: «Me pasa lo mismo, no sé hacer nada con la izquierda»

El colaborador de 'La Revuelta ironiza sobre la posición ideológica de la mayoría de invitados del programa de Antena 3

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:07

'El Hormiguero' y 'La Revuelta' han vuelto a las andadas esta semana en su lucha por liderar las audiencias tras la vuelta de David Broncano a TVE. SI bien Pablo Motos es quien se ha apuntado las victorias, el espacio de La 1 les está plantando cara y tanto el presentador como Grison y Ricardo Castella no han dudado en celebrarlo al inicio de cada emisión.

Este jueves, Grison ha sido el encargado de continuar con los dardos hacia el programa rival con una sorpresiva reflexión al inicio de la emisión que ha descolocado al conductor de 'La Revuelta' «Hoy me he puesto una camisa de mujer y me he dado cuenta de que los botones están a la izquierda», explicaba el músico.

Así, el compañero de Ricardo Castella lamentaba no poder haberse abrochado la camisa con esa mano, desvelando ser incapaz. «No sé hacer nada con la izquierda, como el programador de invitados de 'El Hormiguero', me pasa lo mismo«, ha sentenciado el colaborador entre risas del público.

Amenábar visita 'La Revuelta' para hablar de 'El cautivo' y se pronuncia sobre la homosexualidad de Cervantes

Amenábar visita 'La Revuelta' para hablar de 'El cautivo' y se pronuncia sobre la homosexualidad de Cervantes

Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro»

Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro»

Primera expulsión en 'Supervivientes All-Star' con traición incluida

Primera expulsión en 'Supervivientes All-Star' con traición incluida

Grison puede haber hecho referencia directa al revuelo que se ha armado en las redes durante las primeras semanas de emisiones de 'El Hormiguero'de esta temporada. Muchos usuarios ironizaron sobre la línea ideológica que guardaban la mayoría de invitados, comenzando por Pérez-Reverte, Bertín Osborne y más recientemente Nacho Cano.

