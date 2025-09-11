Pepa Bueno visita 'La Revuelta' y contesta a Mariló Montero

A. Pedroche Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

'La Revuelta' se despide de su audiencia este jueves. El espacio presentado por David Broncano ha regresado esta semana de sus vacaciones veraniegas. Más allás de la guerra de audiencias que mantiene con 'El Hormiguero', el espacio de TVE ya se ha visto envuelto en su primera polémica. Mariló Montero, actual concursante de 'MasterChef', fue la invitada del martes y tuvo un debate muy sonado con el presentador jijenense. La presentadora acabó incluso siendo abucheada por el público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

El programa de este jueves ha comenzado con la aparición de Lala Chus. La colaboradora regresa una temporada más. Es un rostro muy importante del equipo. Tanto es así que una chica del público, que estaba celebrando su 18 cumpleaños, se ha emocionado al verla. La humorista se ha fundido en un abrazo con ella. Después, junto a Jorge Ponce y Broncano ha creado una dinámico de juego similar a 'El Grand Prix'; donde es co-presentadora.

A continuación, ha llegado el turno de la invitada. Se trata, nada más y nada menos, que de Pepa Bueno; periodista de Televisión Española y presentadora del Telediario de La 1. Bueno ha confesado que no vio la entrevista de Marió Montero, pero Broncano rápidamente le ha puesto en situación. «Una de las cosas que dijo es que el público condiciona mucho, y es verdad que en este programa lleno de alimañas comunistas…. En un telediario, como los debates políticos, lo suyo es que no haya espectadores porque condicionaría un debate serio», ha comentado el jijenense que todavía luce un look rubio.

Broncano ha explicado que para Mariló Montero, ella (Pepa Bueno) era una gran periodista. Sin embargo, aseguraba que se le notaba su ideología y que era 'sanchista'. «¿Y tú eres 'sanchista'? ¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás. Este trabajo nuestro además tiene una ventaja enorme: es público, y se ve. El tuyo, y el de quién te critica. Y el público es muy inteligente. Podemos estar enredados en defendernos de las etiquetas que unos y otros nos ponen, o nos concentramos en pasarlo bien. En el mío también, porque me gusta mucho la información y hacerlo bien», ha contestado tajante Bueno.

La presentadora del Telediario ha defendido que «cada uno tiene una ideología en el cerebro, y lo normal es que no te la amputes para trabajar. Todo el mundo. Lo que hay que hacer es bien tu trabajo, en periodismo hay que ser honrado».