Mariló Montero se enfrenta a RTVE en una de las entrevistas más tensas de 'La Revuelta' y acaba abucheada

David Broncano vivió en el segundo programa de la nueva temporada de 'La Revuelta' una de las entrevistas más tensas de la historia del espacio. Recibió la visita de Mariló Montero, de ideología de derechas, que no dudó en cargar contra RTVE por su falta de pluralidad y también sacó temas polémicos como los toros, lo que le costó terminar siendo abucheada por el público.

«Realmente vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado. No creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti. Es más bien el encargo de Pedro Sánchez de construir una televisión pública unidireccional», señaló Montero mientras hablaban sobre la presentadora.

«Intuyo que tú compartes su opinión», contestó Broncano. «Casi sí. Parrilla de televisión española. Por la mañana ideología de presentadores, de izquierdas. Eso es lo que me parece. Izquierda, izquierda, por la tarde más izquierda y por la noche más. Eso es así», argumentaba Montero.

«Cuando has dicho durante toda la parrilla, por la noche, ¿tú piensas que este programa marca una agenda ideológica o está muy sesgado por opiniones social comunistas?», preguntaba el jienense. «Yo disfruto vuestra libertad, creo que tenemos que defender la libertad de expresión. Tendría que haber presentadores de derechas o de izquierdas, hay que representar a la sociedad completa», respondía.

«Escucho mucha gente diciendo es que ya no se puede decir nada y lo están diciendo desde un programa de máxima audiencia en el que literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones, es ridículo. Se utiliza el término de censura desde lugares donde nunca se ha censurado», añadía Broncano.

Pero cuando el debate se puso más tenso fue cuando la periodista sacó el tema de los toros. «Son cultura de España. Son un arte que nos gusta a mucha gente y es algo que podría estar en la televisión pública. Yo defiendo la tauromaquía», defendía, lo que le costó los pitos del público.

«Me ha flipado porque soy muy antitaurino, estoy muy convencido en contra. Si os gusta os gusta, pero al animal se le maltrata sí o sí. Creo que la gente muy taurina tendría que ir de cara y decir se le maltrata pero no mucho», argumentaba Broncano.

«No se le maltrata, desde luego no es la intención. Lo importante es que respete la opinión de los taurinos. Es una tradición muy bonita, el toro sin tauromaquia no existiría. Morante de la Puebla o Belmonte se están jugando la vida ellos», concluyó Mariló Montero.

