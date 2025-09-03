Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en España y 284.860,23 euros a otro afortunado
Logo Patrocinio
Broncano, en 'La Revuelta'. RTVE

Broncano prescinde de una de sus colaboradoras para la nueva temporada de 'La Revuelta'

El programa de RTVE arranca este lunes 8 de septiembre

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

'El Hormiguero' ha arrancado este lunes 1 de septiembre mientras que su principal competidor, 'La Revuelta', lo hará el próximo lunes 9. El espcaio de David Broncano regresa con el objetivo de recuperar el liderazgo que obtuvo durante algunos días en su estreno el año pasado en RTVE.

Sin embargo, una de las novedades de este curso es que no contará con una de sus colaboradoras más habituales, Valeria Ros, según ha informado 'El Confidencial Digital'. La humorista llevaba en el programa desde 2023, cuando se emitía en Movistar Plus.

Sin embargo, tuvo que dejar su puesto en 'Zapeando' cuando comenzó a emitirse en La 1, ya que entendieron que era competencia. En sus apariciones en 'La Revuelta', Ros había recibido algunas críticas por parte de espectadores que consideraban que no su humor no tenía demasiada gracia.

Su salida no significa también la marcha de RTVE, ya que este lunes se estrenó la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' y ella es una de los 16 concursantes.

Por otro lado, según apunta el mencionado diario, 'La Revuelta' tendrá más cambios, como dar un mayor protagonismo a la colaboradora Lala Chus, que este verano también ha estado presente en el 'Grand Prix'. Quienes seguirán estando y con una importante presencia serán Grison, Ricardo Castella y Jorge Ponce.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer
  8. 8 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  9. 9 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  10. 10 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Broncano prescinde de una de sus colaboradoras para la nueva temporada de 'La Revuelta'

Broncano prescinde de una de sus colaboradoras para la nueva temporada de &#039;La Revuelta&#039;