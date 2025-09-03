Broncano prescinde de una de sus colaboradoras para la nueva temporada de 'La Revuelta' El programa de RTVE arranca este lunes 8 de septiembre

J.Zarco Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha arrancado este lunes 1 de septiembre mientras que su principal competidor, 'La Revuelta', lo hará el próximo lunes 9. El espcaio de David Broncano regresa con el objetivo de recuperar el liderazgo que obtuvo durante algunos días en su estreno el año pasado en RTVE.

Sin embargo, una de las novedades de este curso es que no contará con una de sus colaboradoras más habituales, Valeria Ros, según ha informado 'El Confidencial Digital'. La humorista llevaba en el programa desde 2023, cuando se emitía en Movistar Plus.

Sin embargo, tuvo que dejar su puesto en 'Zapeando' cuando comenzó a emitirse en La 1, ya que entendieron que era competencia. En sus apariciones en 'La Revuelta', Ros había recibido algunas críticas por parte de espectadores que consideraban que no su humor no tenía demasiada gracia.

Su salida no significa también la marcha de RTVE, ya que este lunes se estrenó la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' y ella es una de los 16 concursantes.

Por otro lado, según apunta el mencionado diario, 'La Revuelta' tendrá más cambios, como dar un mayor protagonismo a la colaboradora Lala Chus, que este verano también ha estado presente en el 'Grand Prix'. Quienes seguirán estando y con una importante presencia serán Grison, Ricardo Castella y Jorge Ponce.

Temas

La Revuelta