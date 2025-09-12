Primera expulsión en 'Supervivientes All-Star' con traición incluida

A. Pedroche Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:55 Comenta Compartir

Después de la salvación de Gloria Camila el pasado martes, la audiencia decidía este jueves 11 de septiembre quién sería el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars', en la gala conducida por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. Fani, Kike y Noel eran los tres concursantes que se jugaban su continuidad.

En el programa, los supervivientes luchaban en el primer juego de localización, 'El Reto de Tánatos', que les permitía elegir el lugar en el que tendrán que sobrevivir los próximos días: Armonía, un espacio más favorable, o Caos, con condiciones más duras.

En el transcurso del este juego, tenían que trabajar en equipo para trasladar a uno de los integrantes del grupo que se encuentra encerrado en una jaula por un recorrido con diferentes obstáculos. El equipo más rápido podía elegir localización.

También se disputaban el liderazgo de cada equipo en 'La prisión de Tártaro', que ponía a prueba su resistencia sosteniéndose entre dos paredes enfrentadas. El que más tiempo aguantara en cada grupo se haría con el ansiado collar de líder, que les otorga la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones y el poder de la nominación directa.

Por último, los supervivientes se reunían en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia. Sin embargo, antes de eso, la audiencia ha decidido que Noel Bayarri era el primer salvado de la noche. Por lo tanto, todo estaba entre Kike Calleja y Fani.

Los porcentajes de votación han estado muy ajustados, lo que ha mantenido la tensión hasta el último momento. Finalmente, Jorge Javier ha anunciado que Fani era la concursante que continuará en el concurso, lo que deja a Kike fuera de la ecuación. Antes de marcharse, Kike ha tenido unas palabras de agradecimiento: «Quiero dar las gracias a Cuarzo y a Supervivientes por estar aquí y también a Gloria, Carlos y Alejandro, que han sido mi apoyo en la isla. Espero que alguno de vosotros ganéis.

Pero la aventura de Kike en 'Supervivientes All-Star' no terminaba ahí. Poseidón le ha otorgado un premio. Le ha dado la oportunidad de nominar a uno de sus compañeros, bajo el beso de la traición. Este privilegio obligaba a Kike a dar un punto directo a uno de sus compañeros en las próximas nominaciones. Para ello, ha tenido que regresar a Palapa y besar a la persona escogida. Con decisión, Kike ha elegido a Sonia Monroy, que sumará automáticamente un voto en la siguiente ronda de nominaciones.

Temas

Supervivientes