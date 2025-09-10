'Supervivientes All-Star' descubre el nominado que se salva de la expulsión este martes Las primeras tensiones se han dejado notar en la isla

A. Pedroche Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:55

Este martes se ha emitido la primera gala de 'Supervivientes All-Star'. Ha sido muy tensa y con discusiones acaloradas. El programa ha querido poner contra las cuerdas a los nomidos. Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri son los que pueden dejar la aventura y todos sus compañeros, uno a uno, han tenido que ir sincerándose en directo y colocándose detrás del nominado que prefieren ver expulsado el próximo martes.

Esto ha provocado los primeros conflictos entre compañeros. Especialmente, entre Albalá y Fani. El que fuera novio de Isa Pantoja ha elegido a la cobaloradora de Mediaset como la concursante que debía irse. «La verdad es que con Kike tengo muy buenas migas, me cae muy bien. A Gloria me arrepentí al momento de nominarla. A Noel le he cogido un cariño muy especial. A Fani sí que la quiero mucho pero es que no sé... A Noel le veo y no puedo contener el cariño. A ti te quiero mucho, pero...», comunicaba a Jorge Javier Vázquez mientras se colocaba detrás de Fani.

«No me lo esperaba para nada. He flipado bastante», reconocía la nominada. «Siempre me está diciendo que me quiere mucho, que me echa de menos en la otra playa, me tira besitos, me hace corazones, me cuenta secretos... Da igual», reaccionaba. Y, acto seguido, no dudaba en desvelar de qué se trataba: «Me lo ha confesado», ha dicho dejando a Jorge Javier alucinado.

Sin embargo, el gran enganchón de la noche lo han protagonizado Fani y Adara. «Yo quiero que se vaya Fani. Ahora las cosas están más calmadas pero tuvimos una movida muy gorda», ha confesado Adara. Además, ha asegurado que piensa que Fani no tiene carrera en televisión y que todo lo ha conseguido hablando de los demás. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no se ha callado y ha replicado

Al final del programa, Laura Madrueño ha revelado que la audiencia ha decidido que Gloria Camila sea la primera salvada de esta edición. Por lo tanto, el expulsado saldrá entre Kike Calleja, Noel Bayarri y Fani Carbajo el próximo jueves. Además, se avecianaba una fuerte tormenta sobre Cayos Cochinos. De manera literal.