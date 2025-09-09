Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lucas, de 'Andy y Lucas', en un avance de 'Me quedo contigo'. Telecinco

Lucas, de 'Andy y Lucas', se sincera como nunca acerca de la ruptura del dúo: «Es de ser valiente estar aquí teniendo como tengo la nariz»

El artista hablará esta semana sobre su vida privada en un nuevo programa de Mediaset

ML

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:36

Lucas, la mitad del dúo musical 'Andy y Lucas', se enfrenta a sus inseguridades de la mano de la psicóloga Alicia González en la nueva temporada de 'Me quedo contigo', que se emite en exclusiva en Mediaset Infinity.

Tal y como ha informado el grupo de comunicación, serán cuatro programas que se estrenan a partir del 10 de septiembre en los que el artista tocará un tipo de inseguridad distinta: trabajo, familia, salud y futuro.

«Es de ser valiente estar aquí teniendo como tengo la nariz», asegura Lucas, sobre los problemas que le está dando esa parte de su cuerpo desde que decidiera intervenírsela: «He tenido que para la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrados en la nariz por la cicatriz. No fui buen enfermo», reconoce.

Por otra parte, también aborda los rumores que ponían en tela de juicio su amistad y habla sobre la ruptura del dúo y de cuáles son sus planes de futuro: «Apoyar me apoya, pero Andy no vale para eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene». Además, afirma con total seguridad que se «alegraría» al verle actuar en solitario.

También trata el fallecimiento de su hermano. «Ha sido muy duro», reconoce. «Estoy eternamente agradecido a la vida por haber encontrado una mujer maravillosa», comenta también sobre su esposa.

