La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín La protagonista de 'La Casa de Papel' ha compartido la noticia vía redes sociales

Tamara Villena Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 18:46 | Actualizado 18:57h.

La actriz Úrsula Corberó acaba de anunciar su embarazo de su primer hijo junto a su pareja, el actor y productor argentino Chino Darín, con quien lleva casi una década de noviazgo. La pareja se conoció durante el rodaje de la serie 'La Embajada' y desde entonces comparten su vida, ahora en Barcelona.

Ha sido la propia actriz, de 36 años, quien ha compartido la noticia a través de un post en redes sociales, en el que ha publicado una imagen de su barriga anunciando su embarazo:

La noticia ha sido recibida con sorpresa y emoción por parte de los seguidores de la actriz, conocida por sus papeles en 'La casa de papel', 'Física o química' o 'El cuerpo en llamas'. «Esto no es IA», escribía la catalana en su post, con su característico humor. La publicación, en la que la intérprete aparece vestida de blanco y con una ya visible barriga, no tardaba en llenarse de felicitaciones y comentarios de enhorabuena hacia la pareja.