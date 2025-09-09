La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Úrsula Corberó, en una imagen de archivo. AFP

La protagonista de 'La Casa de Papel' ha compartido la noticia vía redes sociales

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:46

La actriz Úrsula Corberó acaba de anunciar su embarazo de su primer hijo junto a su pareja, el actor y productor argentino Chino Darín, con quien lleva casi una década de noviazgo. La pareja se conoció durante el rodaje de la serie 'La Embajada' y desde entonces comparten su vida, ahora en Barcelona.

Ha sido la propia actriz, de 36 años, quien ha compartido la noticia a través de un post en redes sociales, en el que ha publicado una imagen de su barriga anunciando su embarazo:

La noticia ha sido recibida con sorpresa y emoción por parte de los seguidores de la actriz, conocida por sus papeles en 'La casa de papel', 'Física o química' o 'El cuerpo en llamas'. «Esto no es IA», escribía la catalana en su post, con su característico humor. La publicación, en la que la intérprete aparece vestida de blanco y con una ya visible barriga, no tardaba en llenarse de felicitaciones y comentarios de enhorabuena hacia la pareja.

