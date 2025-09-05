Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Programa de 'Supervivientes All Stars 2025' Mediaset

'Supervivientes All Stars 2025' vuelve a Telecinco y arranca con saltos de vértigo en Honduras

Mediaset apuesta por uno de sus programas estrella para tratar de mantener su audiencia en 'prime time'

A. Pedroche

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:00

En septiembre también empieza la particular vuelta al cole de las cadenas televisivas y la parrilla se llena de las últimas incorporaciones con las que cada una tratará de conquistar a la audiencia y mantener espectadores. No es tarea sencilla y por eso no faltan nuevos formatos con los que sorprender, y también clásicos que son una apuesta segura, como para Telecinco es 'Supervivientes'.

Tras cerrar a las puertas de verano la última edición del programa, uno de los más exitosos para Mediaset, Telecinco vuelve a la carga con su versión 'celebrity'. Es más que habitual ver en antena cómo las cadenas tratan de sacar rendimiento una y otra vez a sus formatos estrella, como también hizo esta misma semana La 1 con 'Masterchef Celebrity'.

Este jueves, Telecinco ha vuelto a la carga con 'Supervivientes All Stars' y ha puesto en marcha la nueva edición del 'reality', en el que un grupo de famosos tendrá que tratar de sobrevivir en Honduras mientras hacen frente a pruebas y una convivencia difícil en condiciones cada vez más extremas. Al frente de las galas estarán también rostros más que habituales de la cadena, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, que serán los encargados de conducir las galas y programas desde el plató de Madrid, mientras Laura Madrueño lo hará de nuevo desde Honduras.

Como ya ocurrió el año pasado, esta vez el casting de concursantes estará formado por exconcursantes de temporadas anteriores. Este jueves hemos visto cómo los participantes de esta edición han dado inicio a su aventura en Honduras: Fani Carbajo, Gloria Camila, Iván González, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri, Elena Rodríguez, Adara Molinero, Rubén Torres, Sonia Monroy, Carlos Alba, Jessica Bueno, Tony Spina, Alejandro Albalá y Kike Calleja tratarán de dar lo mejor de sí para ser los últimos en abandonar la isla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Supervivientes All Stars 2025' vuelve a Telecinco y arranca con saltos de vértigo en Honduras

&#039;Supervivientes All Stars 2025&#039; vuelve a Telecinco y arranca con saltos de vértigo en Honduras