'Supervivientes All Stars 2025' vuelve a Telecinco y arranca con saltos de vértigo en Honduras Mediaset apuesta por uno de sus programas estrella para tratar de mantener su audiencia en 'prime time'

A. Pedroche Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:00

En septiembre también empieza la particular vuelta al cole de las cadenas televisivas y la parrilla se llena de las últimas incorporaciones con las que cada una tratará de conquistar a la audiencia y mantener espectadores. No es tarea sencilla y por eso no faltan nuevos formatos con los que sorprender, y también clásicos que son una apuesta segura, como para Telecinco es 'Supervivientes'.

Tras cerrar a las puertas de verano la última edición del programa, uno de los más exitosos para Mediaset, Telecinco vuelve a la carga con su versión 'celebrity'. Es más que habitual ver en antena cómo las cadenas tratan de sacar rendimiento una y otra vez a sus formatos estrella, como también hizo esta misma semana La 1 con 'Masterchef Celebrity'.

Este jueves, Telecinco ha vuelto a la carga con 'Supervivientes All Stars' y ha puesto en marcha la nueva edición del 'reality', en el que un grupo de famosos tendrá que tratar de sobrevivir en Honduras mientras hacen frente a pruebas y una convivencia difícil en condiciones cada vez más extremas. Al frente de las galas estarán también rostros más que habituales de la cadena, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, que serán los encargados de conducir las galas y programas desde el plató de Madrid, mientras Laura Madrueño lo hará de nuevo desde Honduras.

Como ya ocurrió el año pasado, esta vez el casting de concursantes estará formado por exconcursantes de temporadas anteriores. Este jueves hemos visto cómo los participantes de esta edición han dado inicio a su aventura en Honduras: Fani Carbajo, Gloria Camila, Iván González, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri, Elena Rodríguez, Adara Molinero, Rubén Torres, Sonia Monroy, Carlos Alba, Jessica Bueno, Tony Spina, Alejandro Albalá y Kike Calleja tratarán de dar lo mejor de sí para ser los últimos en abandonar la isla.