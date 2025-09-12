Pablo Motos cierra con pleno de victorias la semana de audiencias contra David Broncano 'El Hormiguero' vuelve a ser líder este jueves pese a la cancelación de sus invitados en el último momento

Sara Bonillo Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025

Pleno en audiencias de 'El Hormiguero' frente a 'La Revuelta'. A pesar de la gran expectación que se había generado por la vuelta del programa de David Broncano a La 1 tras el parón estival, el jiennense no ha conseguido superar en audiencia a Pablo Motos ningún día en su primera semana de emisión.

'El Hormiguero' iba a recibir este jueves a los jugadores del FC Barcelona, Pedri y Ferran Torres, pero Pablo Motos y su equipo tuvieron que cambiar de nombres a última hora por culpa de la agenda deportiva. «Hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferran, lo harán más tarde», explicaba el valenciano a los espectadores. En su lugar, acudió al programa de Antena 3 la cantante Yurena para promocionar su próximo concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid.

'Por su parte, a 'La revuelta' acudió Pepa Bueno, nuevamente de actualidad por su regreso a RTVE como presentadora del TD2. Además de reflexionar sobre periodismo, ideología y realidad, la comunicadora respondió a las palabras que dijo sobre ella Mariló Montero.

Audiencias del jueves en televisión

Así, 'El Hormiguero' cerró la semana registrando un 14.7% de share y una media de 1.675.000 espectadores en Antena 3, según datos de la consultora Dos30'. Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa.

Por su parte, 'La Revuelta' termina la semana con un 14.4% de share y congregando una media de 1.638.000 espectadores en La 1. Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa.

Como suele ser habitual, Pablo Motos desveló este jueves los invitados que acudirán al programa la próxima semana, que serán Arón Piper, Imanol Arias y María Barranco, Camino y Luz Casal.