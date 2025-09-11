Yurena confiesa en 'El Hormiguero' que su mayor éxito fue una pesadilla: «Me trae muy malos recuerdos» La artista televisiva ha hecho un repaso de su carrera televisiva para cerrar la semana en el programa de Antena 3

A. Pedroche Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:55

Última emisión de 'El Hormiguero' de la semana. El espacio presentado por Pablo Motos ha tenido invitados estos días que han levantado mucha polémica. El lunes la invitada fue Mar Flores. La actriz y modelo promocionó su autobiografía y desveló detalles de su pasado que nunca habían visto la luz. El martes Nacho Cano explicó con todo lujos de detalles cómo había sido su proceso judicial y habló de teorías conspiranoides que involucran a parte del Gobierno. El miércoles los invitados fueron los coaches de 'La Voz' y el ambiente fue mucho más distendido.

Para este jueves estaba previsto que los invitados fueran Pedri y Ferran Torres, los jugadores del FC Barcelona y campeones de Europa con la Selección Española. Sin embargo, por problemas de agenda el programa de Antena 3 ha tenido que cambiar de planes. Finalmente, la invitada escogida para reemplazar a los futbolistas es Yurena; todo un mito televisivo de los 2000.

Su nombre vuelve a estar de actualidad desde que Los Javis y Nacho Vigalondo retratan su vida en 'Superestar', uno de los títulos estrellas de Netflix estrenado este verano. Yurena ha acudido al show de Motos para promocionar su próximo concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid. El presentador ha querido poner en contexto a los más jóvenes sobre quién es su invitada: «Esta mujer aquí sentada, en el año 2000 lo petó de tal manera que no había ni una sola persona que no se supiese la letra de 'No cambié' o de 'A por ti'»

Sin embargo, el de Requena ha quedado sorprendido por la confesión de Yurena. «Las detesto», ha dicho en referencia a las dos canciones que la llevaron al éxito. «Yo no acabo de entender por qué le tienes manía a la canción», ha dicho Motos en referencia a 'No cambié'. Mientras que 'A por ti' trae grandes recuerdos a la artista, su gran single le hizo mucho daño.

«Hubo muchas polémicas, seres alrededor que dijeron sobre mí lo que no está escrito tan solo por sentarse en algunos platós. Fueron capaces de todo. Y fue aberrante. Por eso no soporto esa canción», ha explicado. Sin embargo, ante las insinuaciones del presentador de que Yurena estaba «obligada» a cantar ese tema en su próximo show, la cantante ha sido contundente: «Por supuestísimo que la cantaré, pero en la versión actual. Se hará un repaso de mi carrera, que comenzó hace 35 años. Hay muchísimos temas, de varias etapas. Y también habrá sorpresas».