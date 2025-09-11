Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Yurena en un photocall. ABC

Este es el pueblo de Castilla y León conocido por sus vinos en el que Yurena, invitada este jueves en 'El Hormiguero', vende la casa heredada de Margarita Seisdedos

La artista televisiva visita a las hormigas para hacer un repaso a su carrera

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:44

'El Hormiguero' continúa un día más encabezando el ranking de audiencias. Tras la visita de los coaches de 'La Voz', el programa líder de Antena 3 pone el broche de oro a la semana con la visita de Yurena al plató de las hormigas. La artista visita el programa para hablar de cómo ha vivido su trayectoria en la música y la televisión.

Natural de Barakaldo, Yurena (55 años) es una cantante y personaje televisivo de los años 2000 que alcanzó la popularidad gracias a su estilo rompedor y presencia mediática. Su figura, siempre ligada al entretenimiento y la música, la ha consolidado como un rostro inconfundible dentro del panorama artístico nacional.

La cantante acude al programa para repasar su carrera y, además, honrar a su madre, Margarita Seisdedos, fallecida hace seis años. La voluntad de la madre de Yurena era descansar en paz en su pueblo Villarino de los Aires, donde la artista pasó los mejores veranos de su infancia.

Situado a poco más de una hora de Salamanca capital, Villarino de los Aires es la primera población de la provincia que baña el Duero. Destaca por la belleza de su entorno, ya que en su término municipal se encuentra el Parque Natural Arribes del Duero.

Por estas calles y plazas jugó en su infancia Yurena, cuando simplemente era Marimar. «Recuerdos que permanecen vivos en mi mente como si todo hubiera sucedido ayer mismo», recordaba en sus redes sociales.

Ahora bien, en 2023, Yurena anunció en sus redes la venta de una propiedad heredada de su madre en Villarino mostrando imágenes de un chalet de 140 metros cuadrados construidos, con tres habitaciones, tres baños y una terraza con vistas al paisaje de las Arribes.

El precio de 29.000 euros sorprendió por su accesibilidad para un lugar tan especial. La artista no ha vuelto a hacer referencia a la venta de la propiedad, por lo que es posible que ya la haya ejecutado.

