Alejandro Amenábar y Fernando Tejero este miércoles en 'La Revuelta'. RTVE

La batalla de audiencia entre Motos y Broncano sigue muy reñida: ¿quién ganó el tercer asalto?

'La revuelta' y 'El Hormiguero' continúan su particular duelo en el 'access prime time' de la parrilla televisiva

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:18

'La revuelta' y 'El Hormiguero' continúan su particular duelo de audiencias en el 'access prime time' de la parrilla televisiva. En sus dos primeros enfrentamientos, el programa de Pablo Motos se impuso con claridad al de David Broncano. Una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de esta semana.

'El Hormiguero' contó este miércoles con la presencia de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, que acudieron al espacio de Antena 3 en calidad de coaches de 'La Voz' para desvelar todos los secretos de la nueva edición del talent, que se estrenará próximamente.

Por su parte, por el sofá de 'La Revuelta' pasaron Alejandro Amenábar y Fernando Tejero para promocionar su nueva película 'El cautivo', que llegará este viernes 12 de septiembre a cines.

Las audiencias del miércoles en televisión

En el duelo particular entre los dos espacios, 'El Hormiguero' fue lo más visto del día en televisión. Registró un 16% de share y congregó a una media de 1.795.000 espectadores en Antena 3.️ Más de 4,1 de espectadores conectaron en algún momento, según datos de SigmaDos30.

'La Revuelta', por su parte, volvió a quedarse atrás por tercer día consecutivo. Alcanzó un 14.8% de share y congregó a una media de 1.659.000 espectadores en La 1, según las cifras publicadas por la consultora.

La invitada a 'El Hormiguero' este jueves

Este jueves 11 de septiembre, el plató tenía que recibir a Pedri y Ferran Torres, los jugadores del FC Barcelona y campeones de Europa con la Selección Española, pero por problemas de agenda el programa de Antena 3 ha tenido que cambiar de planes.

La entrevista a los futbolistas era uno de los platos fuertes de la semana, junto a los coaches de 'La Voz' pero tras este pequeño imprevisto, el presentador valenciano ha revelado que en lugar de los futbolistas del Barcelona, será la cantante Yurena, que hablará de su exitosa serie biográfica 'Superstar'.

