La actriz Ana Obregón en una imagen de archivo.
La actriz Ana Obregón en una imagen de archivo. E.P

Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»

La actriz ha asegurado que lo que más feliz le hace es que su nieta Anita tendrá alguien más con quien crear buenos recuerdos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:30

Ana Obregón ha confirmado emocionada la noticia que llevaba mucho tiempo esperando. Su sobrino Juan Antonio García será padre próximamente junto a su mujer Cristina Gutiérrez, con la que se casó hace algo más de un año. «Estoy feliz, uno más, un primito más para Anita», aseguraba emocionada al regreso de sus vacaciones en Mallorca junto a su nieta, Ana Sandra.

Ana asegura que está contenta porque será tía abuela pero que lo más importante es que su nieta Anita tendrá un nuevo primito. «Yo tía abuela, pero es la prima de Anita, somos muchísimos ya, estoy feliz porque es mi sobrino adorado», afirmaba dejando clara la relación tan especial que mantiene con Juancho.

Juan Antonio, o Juancho, como suelen llamarlo normalmente, es el hijo de Juan Antonio García‑Obregón, el hermano mayor de Ana Obregón. Juan siempe ha sido el menos mediático de sus hermanos ya que tiene un perfil bajo en redes sociales y suele evitar la prensa.

Se casó con Cristina Gutiérrez el pasado 14 de junio de 2024 en Covadonga, Asturias, tras aproximadamente cuatro años de relacion. Al enlace acudieron rostros conocidos como Carlos Sainz Jr., con quien mantiene una amistad desde pequeños, y por supuesto, Ana Obregón, que lució un elegante vestido rojo.

