El jurado de 'La Voz' desvela 'El Hormiguero' las novedades que llegan a esta edición Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra acuden al programa de Pablo Motos para hablar sobre la próxima temporada del popular programa

A. Pedroche Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:00

En septiembre todo vuelve a la rutina y eso también se aplica a la pequeña pantalla, que llena su parrilla de programas nuevos, pero también de sus grandes formatos. 'Masterchef' o 'Supervivientes' sono una buena prueba de ello, que han vuelto a televisión con sus versiones 'celebrity', pero también otros como el propio 'El Hormiguero' o 'La Voz', cuyo jurado acudía este miércoles al plató de Pablo Motos.

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra han protagonizado la entrevista del día en el programa de las hormigas, donde se han sentado junto al presentador para charlar sobre las anécdotas del rodaje de la próxima edición de 'La Voz', y también para adelantar nuevos detalles sobre lo que los espectadores se podrán encontrar esta temporada.

La nueva temporada de 'La Voz', que se estrenará el próximo viernes 19 de septiembre, contará con una importante novedad en la mecánica del programa, que ha revelado Malú. Y es que la cantante es la única que va a tener el superpoder del muteo contra el resto del 'coaches': «En cualquier momento que nos estemos peleando por alguien, puedo mutearles el micro», ha revelado a Motos. La artista también ha explicado por qué ella es quien lo posee: «Soy la única que está equilibrada», ha bromeado entre risas sobre sus compañeros.

La cosa no queda ahí porque, según ha detallado la cantante, otra novedad mucho más revolucionaria es el megabloqueo: «Es fascinante», ha asegurado Malú, que ha explicado cómo funciona cuando todos van a por un mismo aspirante: «Le das y se dan la vuelta los tres».

Pero otro de los puntos más sorprendentes de cara a la próxima edición es la nueva forma en la que los aspirantes podrán hacer sus actuaciones, una versión que promete reacciones mucho más intensas: «El talent a ciegas». «Vienen, sin saber a dónde van, con un antifaz y les plantan en el escenario de La Voz con el micro para cantar», han descrito los 'coaches'.