La 'air fryer' llega a 'MasterChef Celebrity 10' en una noche con expulsión y novedad histórica en el programa El formato permite por primera vez ayuda a los aspirantes para elaborar sus platos

A. Pedroche Martes, 9 de septiembre 2025, 02:05

Los fogones parecen nunca terminar de apagarse en RTVE y 'MasterChef Celebrity 10' sigue en marcha en las noches de La 1, esta vez con su versión famosos. Algunos de los rostros más conocidos del país se embarcan en una nueva aventura televisiva con esta décima edición del formato, una de las apuestas más seguras de la cadena pública.

'MasterChef Celebrity 10' arrancó la pasada semana con la expulsión de Necko Vidal, que se convertía en el primer famoso en abandonar el plató y dejar su delantal. Una salida de la que se libraron, por los pelos, Rosa Benito y Jorge Luengo, que tratarán de mejorar con sus creaciones para esta semana.

La de esta noche ha sido histórica para 'Masterchef', ya que ha incorporado por primera vez ayuda tecnológica para que los aspirantes hagan sus platos. Primero, han elaborado un plato con un único electrodoméstico: la 'air fryer'. Además, han tenido que incorporar en el plato una patata de mar, un marisco que les ha traído Pocholo Martínez Bordiú. En Trujillo, han tenido que servir a 100 invitados un menú diseñado por el chef Toño Pérez. Y los delantales negros han creado un plato con la ayuda de la Inteligencia Artificial, ante la atenta mirada del jurado y del cantante Pitingo.

Una noche de retos con ayuda

En el primer reto, los aspirantes se han sorprendido al comprobar que todos los electrodomésticos estaban fuera de servicio, así que no podían usar ni la cocina de inducción, ni el horno ni el microondas. han elaborado un plato creativo, original y sabroso cocinado únicamente con air fryer, o freidora de aire. El jurado ha invitado a cocinar al empresario Pocholo Martínez-Bordiú, a quien vimos como aspirante en 'MasterChef Celebrity 9', que ha acudido para repartir entre los aspirantes una patata de mar, también llamada limón o piña de mar, un curioso animal marino con un sabor intenso que los aspirantes han tenido que incorpor en sus platos. El ganador ha sido el ex futbolista Miguel Torres.

Después, en la prueba de exteriores han puesto rumbo a Trujillo, donde los equipos han elaborado un menú de cuatro platos, ideados por un gran embajador de Extremadura, el chef Toño Pérez (tres estrellas Michelin), que han degustado 100 invitados. El equipo azul, liderado por Miguel Torres, se ha impuesto.

Y por último, para cerrar la noche, el programa ha incorporado por primera vez en su historia una ayuda para los delantales negros nunca vista en este programa: una tablet para diseñar y elaborar un plato usando la Inteligencia Artificial. En primer lugar, han elegido un máximo de 10 ingredientes y, después, le han pedido a la IA platos con esos ingredientes. Pero solo han tenido la foto y ellos tenían que inventar la receta. Un reto en el que el jurado ha invitado a Elena Gorordo, aspirante de 'MasterChef 12+1' y a Pitingo, tercer clasificado de 'MasterChef Celebrity 9'.

La expulsada ha sido la cantante Soraya Arnelas, cuya receta no ha estado a la altura de la del resto de compañeros nominados. Pepe Rodríguez ha reconocido que ha sido una sorpresa que sea ella quien sale del programa ya que tenían mucha fe en su trabajo. Soraya ha abandonado las cocinas de 'MasterChef' visiblemente emocionada.

«Me llevo a mis compañeros que han despertado cosas en mí que hacía mucho que no sentía», ha confesado la cantante.