Amenábar visita 'La Revuelta' para hablar de 'El cautivo' y se pronuncia sobre la homosexualidad de Cervantes El director ha acudido al plató de TVE junto a Fernando Tejero y Julio Peña

Nueva entrega de 'La Revuelta' este miércoles. Después de toda la polémica tras la visita de Mariló Montero, el programa ha comenzado con David Broncano explicando que habían ganado en audiencias a 'El Hormiguero'. Con bastante ironía y tirando de humor, el público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid ha comenzado a gritar «¡Torero!» al presentador como guiño al acalorado debate taurino que protagonizó ayer.

Los invitados han sido el director Alejandro Amenábar y los actores Fernando Tejero y Julio Peña, y los tres habían pasado ya por el programa de David Broncano. Y, sin embargo, el cineasta reconocía estar algo nervioso en esta nueva visita para promocionar 'El cautivo', la película sobre Miguel de Cervantes.

La cinta, que se estrena en cines el viernes 12 de septiembre, narra el cautiverio del escritor en Argel, donde se especula con que pudiera mantener una relación homosexual, algo que ha generado cierto revuelo. 'El cautivo' «no pretende ser un documental, pero es una ficción basada» en la documentación existente sobre los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. Allí, ante la falta de recursos económicos de su familia para rescatarle, fue hecho esclavo e intentó fugarse hasta en cuatro ocasiones: «La pregunta es cómo se libra del castigo y de la muerte», plantea Alejandro Amenábar.

Aunque no ha llegado hasta nuestros días, el director ha comentado que «existió una denuncia del sacerdote Blanco de Paz» (interpretado por Fernando Tejero) contra Cervantes «por sodomía». Por ello, una de las hipótesis para explicar cómo pudo salvarse el autor del Quijote es «que tenía una relación con su captor».

«Mi opción habría sido retratar a un Cervantes completamente homosexual», reconocía Amenábar. Sin embargo, asegura que la película no hace eso ni es su objetivo. De hecho, el proceso de investigación ha revelado que ya en aquella época se empleaba el término «marica». En cualquier caso, «¿dónde estaría el problema? Lo entendería en el S. XVI, no en el S. XXI», se preguntaba el director. El actor Fernando Tejero, que repetía visita al programa, ha sentenciado con una reivindicación clara: «¡Stop homofobia!».