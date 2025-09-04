Ester Expósito, invitada este jueves en 'El Hormiguero', habla claro sobre la canción que le dedicó Dani Martín: «Se montó una película en su cabeza» La actriz visita a las Hormigas para desvelar más detalles acerca de su nuevo trabajo

Mario Lahoz Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha vuelto a ocupar su lugar en las noches de Antena 3 en la que es la vigésima temporada del espacio en la cadena. En este regreso, el plató del programa ha visto celebridades como Sergio Ramos o Arturo Pérez-Reverte.

Para cerrar esta semana de estreno, la actriz y modelo Ester Expósito acude al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto, 'El Talento', que se estrena en cines el próximo 5 de septiembre.

🎬 Esta noche nos visita Ester Expósito para presentarnos 'El Talento', su nueva película que llega mañana a los cines #EsterExpósitoEH pic.twitter.com/1dihOAW5tX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2025

La madrileña concedió una entrevista este verano en la que habló abiertamente acerca de la canción que le dedicó Dani Martín. Muchos entendieron esto como un indicio de una posible relación entre ambos pero, nada más lejos de la realidad, la actriz desvela que el tema surgió después de una charla con el cantante.

«Estuvimos hablando semanas antes de que se compusiera la canción», comienza diciendo en la charla con El País. Ester revela que las primeras conversaciones con el cantante fueron por las redes sociales y que ella estuvo informado en todo momento de sus intenciones.

«Le conté un poco mi vida y me dijo que le inspiraba mucho mi carácter y las cosas que defendía, que me mojaba siempre», añade. «Se montó una película en su cabeza y compuso esa canción», concluye sobre el tema.

Ester Expósito también se toma su tiempo para hablar del papel de las mujeres en el mundo del cine. «lo que no quiero es que por el peso de 'Élite', porque soy joven y porque soy mujer, se cosifique y se sexualice mi imagen», comenta.

De hecho, la intérprete ha desvelado en esta semana de promoción de su nueva película que ha tenido que decidir «donde poner la barrera» de la exposición pública para salvar su salud mental. «Yo no separaba a la actriz de la persona, pero la exposición mediática ha sido muy grande», relata Ester.