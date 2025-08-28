Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Montse Ribas, psicóloga clínica en Aldaia. JOSÉ LUIS BORT

Montse Ribas, psicóloga: «En otoño se va a deteriorar todavía más la salud mental de las personas»

El trabajo de los psicólogos es todavía hoy fundamental porque las estadísticas hablan de que casi la mitad de los jóvenes de la zona tienen afectada su salud mental / Vecina de Aldaia, a su consulta llegan pacientes con problemas graves por no haber acudido tras la dana a tratar el estrés postraumático

María José

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:54

A Montse Ribas la encontramos en su trabajo en Paiporta, en la sede de la empresa de congelados Abordo, donde es técnico de selección y ... prevención por las mañanas. Por las tardes, Montse ejerce como psicóloga clínica y tiene consulta propia en Aldaia, donde vive, así que sabe bien de qué habla cuando aparece en la conversación la palabra dana. Primero, por sus compañeros. «Una trabajadora de la tienda de Alaquàs se vino a mi casa» porque no podía volver a la suya. Recuerda aquellas horas de angustia en las que el agua inundó Aldaia, también la falta de información, con un hermano sin poder salir de casa en Paiporta y otra que se salvó tras subirse al techo de un autobús en la Torre. Se acuerda de la ola de solidaridad, de tanta gente dispuesta a ayudar, y ahí se emociona... «Diez meses después, no puedo evitarlo».

